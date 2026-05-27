Crystal Palace acaba con el sueño del Rayo Vallecano en su primera final europea

Leipzig, Alemania.

Un gol del delantero francés Jean-Philippe Mateta a los 49 minutos permitió al Crystal Palace llevarse la UEFA Conference League y hacer claudicar a un Rayo Vallecano eterno que lo intentó hasta el final y perdió una final continental histórica, la primera en sus 102 años de existencia.

En Leipzig, la ciudad alemana en la que está enterrado el músico Johan Sebastian Bach, el Rayo Vallecano hincó la rodilla y se quedó a un paso de la gloria. Aún así salió por la puerta grande, con la dignidad intacta y el orgullo de clase en alto de su afición tras competir de tú a tú a un rival con 542 millones de presupuesto, cinco veces más que los 107 suyos.

La consigna de Iñigo Pérez antes del partido fue clara, según desveló en la previa. "Debemos obviar los focos para ir a esa sensación de recreo cuando eras niño". El objetivo era jugar de la misma forma que el resto de la temporada, no cambiar por la entidad del rival o la importancia de la final.

El caso es que el Rayo, con ese "grupo de amigos" que describe Oscar Trejo, salió bien alineado, sin perder la compostura, pero algo errático y atenazado, lo que no le permitió exhibirse como en otras ocasiones en los primeros minutos, en los que aún así el Crystal Palace no llegó con peligro a su portería.

Dos errores de Pathé Ciss seguidos, uno de ellos tras derribar a Yeremy Pino y ver la cartulina amarilla en una jugada en la que no llegó al corte, fueron el reflejo de lo poco cómodo que se sintió el Rayo en la primera mitad, en la que su mejor ocasión fue un remate algo forzado de Alemao que se marchó fuera tras un centro desde la izquierda de Álvaro García.

El que sí pude adelantarse en el marcador, y en un momento clave, fue el equipo inglés, que tuvo una ocasión muy clara en el tiempo añadido de la primera mitad con un remate de cabeza cruzado de Tyrick Mitchell que se marchó rozando el poste izquierdo de la portería de Augusto Batalla.