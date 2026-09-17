Estrellas de Hollywood critican a Ed Sheeran por apartar a Macklemore de su gira

Los Ángeles. Varias celebridades de la industria de Hollywood se sumaron a las críticas contra el cantante británico Ed Sheeran tras apartar al rapero Macklemore de su gira por Norteamérica por expresar su apoyo al pueblo palestino en uno de sus conciertos.

"Ed Sheeran, te lo digo como pelirroja. Espero que te quemes con el sol MUY mal. De esas que te queman toda la espalda y te duelen al acostarte, caminar o sentarte", indicó en su cuenta de redes sociales la actriz Hannah Einbinder, protagonista de la aclamada 'Hacks' y una de las voces más feroces de la industria por su incisivo activismo social y político y su postura sin filtros.

También la actriz Marissa Bode, conocida por su papel de Nessarose Thropp en las dos películas de 'Wicked' y que se desplaza en silla de ruedas, se dirigió al cantante en un mensaje en Tik Tok.

"Puede que mis piernas ya no funcionen como antes, pero al menos tengo columna vertebral. ¡Palestina libre!", dijo.