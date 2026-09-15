José Mario Pinto rompe el silencio y se desahoga: explica su salida del Olimpia

San Pedro Sula, Honduras.

Su salida del Olimpia generó molestia entre algunos aficionados, situación que el propio jugador reconoció durante la conversación. “A veces muchas personas se basan en fanatismo y tal vez hay gente que ha quedado molesta por la salida”, señaló.

“Desde noviembre del año pasado venían preguntándome cuál era mi pensamiento sabiendo que ya se me terminaba mi contrato”, explicó Pinto en entrevista con el periodista Gustavo Roca. Según relató, los contactos se mantuvieron durante varios meses hasta que finalmente decidió aceptar el reto de cambiar de equipo: “Al final siento que es una buena decisión que me trajo aquí y era una experiencia que yo quería, cosas nuevas y feliz de estar acá”, manifestó.

José Mario Pinto rompió el silencio sobre su salida del Club Olimpia Deportivo , donde habló de las razones que lo llevaron a cambiar de club en Centroamérica. El futbolista hondureño contó detalles de la novela que terminó con su llegada al Sporting y recordó las ofertas que recibió antes de tomar su decisión.

Pinto defendió su decisión y pidió entender que los futbolistas también tienen sueños y buscan aprovechar las oportunidades que aparecen en sus carreras: “Uno como jugador busca nuevas cosas, tenemos sueños, somos personas, tenemos una vida y hay que vivirla como nosotros queramos y disfrutar las oportunidades”, afirmó.

El atacante también reconoció que las críticas después de su salida sí le dolieron y recordó el complicado último semestre que vivió con el conjunto merengue: “Se sentía un poquito de mal agradecimiento y no solo conmigo, lo digo por todos los que vivimos el último semestre”, confesó y complementó: "En lo personal fueron seis meses en los que no me salía nada. Eso pesó para que tomara la decisión de salir”.

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Uno de los capítulos que más lamentó fue el frustrado fichaje por Banfield de Argentina, una oportunidad que esperaba concretar para dar un salto en su carrera: “Me sentí un poco triste, poco molesto”, dijo Pinto al recordar aquella negociación que finalmente no llegó a buen puerto. El jugador reveló además que tuvo alrededor de cinco ofertas y que su relación con Pedro Troglio lo hacía inclinarse especialmente por la posibilidad de jugar en el fútbol argentino.

Pinto también habló de su vínculo con Olimpia, club al que aseguró que siempre llevará en el corazón después de tantos años y donde compartió con varios futbolistas desde las categorías menores. "Tantos años de poder estar ahí, la verdad uno siempre extraña lugares, porque los lleva en el corazón. Siempre he dicho que he sido Olimpia y no fue fácil salir. Siempre trato de estar pendiente de lo que está pasando".

¿No salías porque eras imprescindible o el Olimpia te tasaba muy alto? "Un poco de las dos, entiendo a los directivos, con el presi no tengo que reprocharle nada. Mi última plática fue con él y quería que yo me quedara, pero le comenté mi deseo de salir y él fue honesto conmigo, muy transparente, A veces se rumora eso, que piden mucho dinero por uno. El presi tal vez consideraba que era parte importante del equipo y no quería dejarme ir", destapó.

Finalmente, el hondureño recordó sus momentos más difíciles con la Selección y dejó una de sus confesiones más fuertes: “Lloré muchas veces”, aunque aseguró que siempre trató de mantenerse fuerte y seguir trabajando.

Sobre si ficharía por Motagua: "La verdad al final esto es fútbol, no me vaya a pasar las de Alejandro Reyes, que después lo estaban matando. Esto es un trabajo, siempre trato donde me toque dar lo mejor de mí". Además, reveló que en su momento hizo pruebas en el ciclón azul, pero lo rechazaron por su baja estatura.