Escenas desgarradoras: despiden a las víctimas del fatal accidente en Quimistán

Entre muestras de dolor y consternación, familiares y amigos despidieron este miércoles a cuatro de las víctimas del accidente de tránsito ocurrido el domingo en la carretera CA-4, a la altura del sector de Camalote, en Quimistán, Santa Bárbara.
El sepelio se realizó en el cementerio San Miguel Arcángel, en el Distrito Central, donde se vivieron escenas de profundo pesar. Flores, vestimenta negra y la presencia de mariachis acompañaron el último adiós en medio de un ambiente lleno de tristeza.
Las víctimas sepultadas fueron Orestila Castellanos, de 64 años; Javier Deras, de 48, quien conducía el autobús al momento del impacto; Yarely Rodríguez, de 40, esposa del conductor; y Francisca Zelaya, madre de Deras, quien falleció posteriormente a causa de un infarto tras conocer la tragedia.
Familiares recordaron a sus seres queridos con cariño, aunque el vacío dejado por su partida ha generado un dolor irreparable entre sus allegados.
De acuerdo con información oficial, el autobús se dirigía hacia Guatemala en un viaje turístico durante el Día de Resurrección, cuando ocurrió el accidente que cobró la vida de nueve personas.
Las investigaciones preliminares señalan que el conductor de la rastra involucrada no contaba con la licencia requerida para operar transporte de carga pesada, según confirmó la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
Además, la rastra transportaba una sustancia peligrosa, identificada como cianuro, lo que agravó la magnitud del incidente.
Javier Deras, de 46 años, quien conducía la unidad de transporte, falleció en el lugar tras la colisión frontal con la rastra (Parientes de la familia Deras Zelaya en el sepelio).
Junto a Javier viajaba su esposa, Yarely Rodríguez, con quien, según se conoció, había contraído matrimonio recientemente, presuntamente en Estados Unidos.
A esta pérdida se sumó la muerte de su madre, Francisca Zelaya, conocida cariñosamente como “doña Rita”, quien fue trasladada con vida a un centro asistencial, pero falleció horas después tras el impacto de las dolorosas noticias. Los tres residían en Comayaguela.
Asimismo, se le dio el último adiós a Orestila Castellanos, madre de Daisy Rivera, asistente de la diputada Kritza Pérez.
Orestila Castellanos será recordada por sus parientes como una "mujer de valores, de principios y como el pilar fundamental de su familia".
De acuerdo con los reportes oficiales y el proceso de identificación en la morgue forense de San Pedro Sula, las otras víctimas mortales fueron reconocidas como María Cupertina Ortiz, de 61 años; Mirna Álvarez, de 63 años; Lidia Abelina Cubas, de 33 años; Lidia Elena Cubas; y Ever Fajardo, conductor de la rastra.