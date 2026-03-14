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Olvin Sarmiento es el nuevo presidente del Colegio de Abogados de Honduras

Sarmiento sucede en el cargo a Gustavo Rafael Solórzano Díaz, manteniendo la representación del movimiento Frente Patria y Justicia

Olvin Sarmiento es el nuevo presidente del Colegio de Abogados de Honduras

Olvin Sarmiento fue electo como presidente para el período 2026-2028.
Tegucigalpa, Honduras.

El Colegio de Abogados de Honduras (CAH) tendrá un nuevo liderazgo para los próximos dos años. Este sábado 14 de marzo, los miembros de la organización eligieron a Olvin Sarmiento Mena como presidente para el período 2026-2028.

Sarmiento sucede en el cargo a Gustavo Rafael Solórzano Díaz, manteniendo la representación del movimiento Frente Patria y Justicia, que ha liderado la institución en los últimos ciclos.

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Con el resultado de la jornada electoral, Sarmiento Mena asumirá la conducción del gremio de profesionales del derecho en Honduras durante el período 2026-2028, tras imponerse en las votaciones celebradas este sábado.

Luego de conocerse los resultados preliminares, el abogado agradeció el respaldo recibido por parte de sus colegas y destacó la amplia ventaja obtenida en la contienda.

"Estoy feliz porque tuve el respaldo de todos los colegas. Me dijeron que tenía una diferencia de 3,500 votos contra el FRD. Nos respondió el colegio y nos responderá el Frente Patria y Justicia porque ganamos todas las urnas en Tegucigalpa", manifestó.

Sarmiento también resaltó la transparencia del proceso electoral y aseguró que los comicios se desarrollaron con normalidad: "Tuvimos un gane en el que no hay duda de que no hubo fraude; fueron unas elecciones transparentes y democráticas que hoy celebramos", agregó.

Por su parte, el presidente saliente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Rafael Solórzano Díaz, expresó su satisfacción por el desarrollo del proceso y se refirió al relevo dentro del movimiento que ha dirigido la institución.

"Lo que puedo decir es que vamos a ceder la presidencia a un nuevo miembro del movimiento Derecho y Justicia, y eso nos pone muy contentos y le deseamos lo mejor en esta nueva gestión", dijo.

En la elección también participaron otras figuras del ámbito jurídico y gremial. Entre los aspirantes estuvo el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Abilio Serrano, quien representó al Frente Independiente.

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Asimismo, Mario Urquía, actual secretario general del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), compitió como candidato del Frente Reivindicador Democrático, mientras que Pedro Vásquez se postuló por el Frente Gremialista para la Transparencia.

Finalmente, la votación favoreció a Sarmiento, quien logró imponerse sobre el resto de los candidatos y se convertirá en el nuevo presidente del Colegio de Abogados para el próximo período.

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Redacción La Prensa
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