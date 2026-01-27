¿Jugará Rodrigo de Olivera con Motagua ante Platense? Lo último sobre su caso

San Pedro Sula, Honduras.

El delantero uruguayo, Rodrigo de Olivera, podría disfrutar sus primeros minutos como futbolista del Motagua el jueves a las 7:30 pm ante el Platense luego de mantenerse en una disputa legal por varias semanas con el Olancho FC para ser inscrito para el torneo Clausura 2025-26.

Mientras los abogados del futbolista, de Motagua y de los Potros han estado exponiendo sus puntos ante el TNAF para salir con un fallo a favor, el mayor rompe redes (19 goles) del torneo Apertura 2025-26 se ha mantenido entrenando a tope con las Águilas para estar listo cuando le tocará hacer su estreno.

La espera está por terminar para el oriundo de Montevideo, pues DIARIO LA PRENSA, conoció que los miembros del TNAF darán el veredicto entre este martes y miércoles, luego de un análisis de documentos y ellos ven como fuera de lugar lo que está solicitando en equipo pampero.