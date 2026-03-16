Chelsea recibe castigo histórico de la Premier League: El mayor de su historia

Londres, Inglaterra.

La Premier League ha sancionado al Chelsea con una multa de 10 millones de libras (11,5 millones de euros) y con un año sin poder fichar, suspendido si no reinciden, por las irregularidades financieras que cometieron en la era de Roman Abramovich.

Estas violaciones de las reglas financieras de la competición inglesa tuvieron lugar entre 2011 y 2018, cuando el magnate ruso estaba al frente del club, y se refieren a pagos no desvelados desde empresas asociadas a la propiedad del club a agentes, futbolistas y otros entes.

Según lo descrito por la Premier League en un comunicado emitido este lunes, estos pagos no se comunicaron a las autoridades regulatorias del fútbol en su momento, y fueron descubiertos cuando Abramovich tuvo que vender el club en 2022 como consecuencia de su implicación en la guerra de Ucrania, y el consorcio BlueCo compró el equipo.