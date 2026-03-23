Testigos identifican al presunto homicida del abogado René Altamirano

San Pedro Sula, Honduras

La declaración de testigos protegidos y la reconstrucción de una línea de tiempo mediante videos figuran como las principales pruebas que vinculan a Franklin Eduardo Ramírez Majano con el homicidio del abogado René Altamirano Interiano. Entre las evidencias incorporadas en el proceso penal también se encuentran las motocicletas utilizadas por los sicarios para cometer el crimen el 6 de febrero de 2026, en el barrio Medina de San Pedro Sula, las cuales fueron decomisadas durante el operativo en el que se capturó al acusado.

En los allanamientos ejecutados para su captura, la Policía recolectó otros indicios, entre ellos la ropa y los zapatos que, según las investigaciones, vestía el acusado el día del asesinato. El togado fue ultimado en la 14 calle, entre la 2 y 3 avenidas del barrio Medina, en la acera de una pulpería ubicada a media cuadra al este de donde funcionaba su bufete. De acuerdo con lo informado por las autoridades, los testigos protegidos, cuyas declaraciones fueron tomadas como prueba anticipada, identifican a Franklin Eduardo Ramírez Majano como la persona que disparó contra René Altamirano Interiano. Franklin Eduardo Ramírez Majano fue capturado el 17 de marzo de 2026 en la colonia Brisas de El Salto, en El Progreso, Yoro, y permanece en prisión por este caso. Según el Ministerio Público, la línea de tiempo construida a partir de los videos documenta el recorrido de los presuntos sicarios desde que salieron de El Progreso, Yoro, hasta llegar al lugar donde ocurrió el crimen en San Pedro Sula. A partir del análisis de estos registros, las autoridades establecen que Ramírez Majano y otro supuesto sicario, quien sería menor de edad y también fue detenido en el mismo operativo, esperaron durante 1 hora y 15 minutos al abogado para ejecutar el ataque.

Hipótesis sobre el móvil del crimen de Altamirano

Las autoridades informaron que en los videos se observa cómo, el 6 de febrero, los sicarios llegaron en motocicletas al barrio Medina, donde se ubicaba el bufete del abogado. Ramírez Majano se estacionó frente al despacho, mientras que el otro individuo permaneció en una pulpería a media cuadra del lugar. Cuando Altamirano llegó, no ingresó de inmediato a su oficina, sino que se detuvo frente a la pulpería para realizar una compra. En ese momento, el individuo que se encontraba en el establecimiento habría alertado a su cómplice, quien llegó y disparó contra el profesional del derecho.

La Policía maneja dos hipótesis sobre el móvil del crimen. La primera apunta a que el asesinato estaría relacionado con un caso que Altamirano llevaba en el ejercicio de su profesión. De acuerdo con las investigaciones, en ese expediente estarían involucrados dos grupos criminales organizados. Según los análisis policiales, el abogado habría sido víctima de una pugna entre estas estructuras delictivas, que “buscan un desquite entre ellas”.