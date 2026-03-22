Pedirán pena de 10 años de prisión para policía por asesinato de Franklin Villeda

San Pedro Sula, Honduras

El policía Alexis Ramírez solicitó al Ministerio Público (MP) someterse a un procedimiento abreviado en el proceso que se le sigue por el asesinato del empresario Franklin Villeda Caballero para confesar su culpabilidad y que a cambio le rebajen la pena. Ramírez está acusado como cómplice en el asesinato de Villeda Caballero por cuyo caso andan prófugos otros dos policias identificados Allan Esaú Ponce y Víctor David Cruz.

Por el crimen también anda huyendo Rolando Josué Sánchez Salinas quien se hacía pasar como abogado y como asesor de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi). De acuerdo a la acusación del MP, Allan Esaú Ponce, Víctor David Cruz y Rolando Josué Sánchez tuvieron una participación directa en la muerte del empresario. Las autoridades del MP indicaron que al dar a lugar la petición de Alexis Ramírez solicitarán al juez que lleva la causa la celebración de la audiencia de procedimiento abreviado para que el imputado confiese su responsabilidad. Informaron que pedirán que al acusado le impongan una condena de 10 años de prisión que es la pena mínima por el delito que le imputan.

A Franklin Villeda le robaron siete millones de lempiras

El empresario Franklin Villeda Caballero fue asesinado el 19 de febrero de 2025, tras reunirse con Rolando Josué Sánchez en un hotel de San Pedro Sula, donde se concretaría la venta de un inmueble asegurado por la Oabi. En el expediente judicial se establece que al percatarse de que Franklin Villeda no concluiría el trato porque se sentía estafado, Sánchez Salinas y los tres policías que lo acompañaban lo asesinaron para despojarlo de más de siete millones de lempiras que iba a entregar en la transacción. Las investigaciones establecieron que los agentes trasladaron el cuerpo oculto de Villeda utilizando un carrito de equipaje del hotel. Luego lo cargaron en un pick-up gris y tomaron la carretera CA-5, hasta llegar a la aldea Las Vegas, en Pimienta, Cortés, donde quemaron el cuerpo del empresario. El cuerpo de Franklin Villeda Caballero fue encontrado el 20 de febrero de 2025 calcinado en la aldea Las Vegas, en Pimienta, Cortés, luego de que su familia denunciara su desaparición.