Hallan sin vida a joven en las cercanías de un cementerio en Juticalpa

Juticalpa, Olancho.

El cuerpo sin vida de una joven fue encontrado la mañana de este domingo 22 de marzo en las cercanías de un cementerio local en la ciudad de Juticalpa, en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades. La víctima fue identificada como Miriam Turcios, quien fue hallada a un costado de una calle de tierra, semidesnuda, lo que ha generado consternación entre los pobladores de la zona.

De acuerdo con versiones preliminares, la joven solía deambular por distintos sectores de la ciudad. Asimismo, se conoció que anteriormente había sobrevivido a un intento de atentado contra su vida. Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables. Minutos después, personal de Medicina Forense llegó para realizar el levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la morgue correspondiente, como parte del proceso legal.