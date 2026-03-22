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Hallan sin vida a joven en las cercanías de un cementerio en Juticalpa

La víctima fue identificada como Miriam Turcios, quien fue hallada semidesnuda a un costado de una calle de tierra, lo que ha generado consternación entre los pobladores de la zona

Hallan sin vida a joven en las cercanías de un cementerio en Juticalpa

Fotografía en vida de Miriam Turcios.

 Foto: Redes sociales
Juticalpa, Olancho.

El cuerpo sin vida de una joven fue encontrado la mañana de este domingo 22 de marzo en las cercanías de un cementerio local en la ciudad de Juticalpa, en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades.

La víctima fue identificada como Miriam Turcios, quien fue hallada a un costado de una calle de tierra, semidesnuda, lo que ha generado consternación entre los pobladores de la zona.

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De acuerdo con versiones preliminares, la joven solía deambular por distintos sectores de la ciudad. Asimismo, se conoció que anteriormente había sobrevivido a un intento de atentado contra su vida.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.

Minutos después, personal de Medicina Forense llegó para realizar el levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la morgue correspondiente, como parte del proceso legal.

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Sin embargo, familiares de la víctima protagonizaron momentos de tensión al oponerse al procedimiento, llegando a forcejear con las autoridades para evitar que el cuerpo fuera retirado del lugar.

El hecho ha generado conmoción en la comunidad, mientras las autoridades continúan recabando información para esclarecer este crimen ocurrido en la zona oriental del país.

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Redacción La Prensa
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