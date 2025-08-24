Matan en Colón al padre de Franklin Villeda, empresario ultimado en SPS

Bonito Oriental, Colón.

Un hombre de la tercera edad perdió la vida de forma violenta en Corocito, Bonito Oriental, Colón, durante la noche de este domingo. La víctima, Carlos Villeda, era el padre del empresario tocoeño Franklin Villeda, ultimado en San Pedro Sula en febrero. Según reportes locales, Carlos Villeda residía en Tocoa, Colón, aunque su muerte se produjo tras un ataque armado en Corocito, a una media hora de la ciudad tocoeña.

Agentes policiales llegaron al sitio donde perdió la vida y describieron que investigan el hecho. No se reportan detenciones. Franklin Villeda Caballero fue asesinado la noche del miércoles 19 de febrero de 2025, tras reunirse con Rolando Josué Sánchez Salinas, quien se hacía pasar como abogado, en un hotel de San Pedro Sula, donde se concretaría la venta de un inmueble asegurado por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi).

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Tragedia familiar

En junio, las autoridades del Ministerio Público encontraron nuevos indicios probatorios contra los acusados del asesinato del empresario Franklin Villeda, al detectar rastros de sangre mediante pruebas de luminol en uno de los vehículos utilizados por los imputados el día del crimen.