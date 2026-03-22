Fatal accidente en Santa Cruz de Yojoa deja un muerto y una mujer herida

San Pedro Sula

Una persona perdió la vida y otra resultó gravemente herida tras un fuerte accidente de tránsito registrado la mañana de este domingo en la entrada del municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés.

En la colisión se vieron involucrados un vehículo tipo turismo, marca Honda Civic, color gris, con placas HAJ 6916, y un autobús de color amarillo.

La víctima mortal fue identificada como Kevin Alexander. Por su parte, la persona herida responde al nombre de Migdalia Alfaro, quien fue estabilizada y trasladada de emergencia en una ambulancia hacia un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones. Las dos víctimas se transportaban en el Honda Civic.