Fatal accidente en Santa Cruz de Yojoa deja un muerto y una mujer herida

Una persona perdió la vida y otra resultó gravemente herida tras un fuerte accidente de tránsito registrado la mañana de este domingo en la entrada del municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés.
En la colisión se vieron involucrados un vehículo tipo turismo, marca Honda Civic, color gris, con placas HAJ 6916, y un autobús de color amarillo.
La víctima mortal fue identificada como Kevin Alexander. Por su parte, la persona herida responde al nombre de Migdalia Alfaro, quien fue estabilizada y trasladada de emergencia en una ambulancia hacia un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones. Las dos víctimas se transportaban en el Honda Civic.
Según las primeras indagaciones, el autobús transportaba a un grupo de personas que se dirigía a una excursión a Tela cuando ocurrió el fatal impacto.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se desplazaron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y deducir responsabilidades.
Asimismo, se informa a la población que circula por la zona que el tráfico se encuentra pesado debido a que las unidades siniestradas y el personal de socorro aún permanecen en la vía, por lo que se recomienda tomar rutas alternas o conducir con precaución.