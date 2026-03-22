Joven motociclista pierde la vida tras trágico accidente en la carretera a Olancho

Tegucigalpa

Un joven perdió la vida en un trágico accidente de tránsito la mañana de este domingo. El fatal suceso se registró en la carretera que conduce de Tegucigalpa a Olancho, específicamente a la altura de un crematorio.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Debido a la magnitud del impacto, el cuerpo del joven quedó atrapado debajo de un vehículo pick-up color rojo con el que colisionó frontalmente. Por su parte, la motocicleta, que no portaba placas, quedó totalmente destruida a la orilla de la calzada.