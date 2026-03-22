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Joven motociclista pierde la vida tras trágico accidente en la carretera a Olancho

De acuerdo con versiones de testigos, el motociclista conducía en contravía y realizaba maniobras de rebase imprudentes

Joven motociclista pierde la vida tras trágico accidente en la carretera a Olancho

El lamentable suceso se registró este domingo. Imagen referencial IA.
Tegucigalpa

Un joven perdió la vida en un trágico accidente de tránsito la mañana de este domingo. El fatal suceso se registró en la carretera que conduce de Tegucigalpa a Olancho, específicamente a la altura de un crematorio.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Debido a la magnitud del impacto, el cuerpo del joven quedó atrapado debajo de un vehículo pick-up color rojo con el que colisionó frontalmente. Por su parte, la motocicleta, que no portaba placas, quedó totalmente destruida a la orilla de la calzada.

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De acuerdo con versiones de testigos, el motociclista conducía en contravía y realizaba maniobras de rebase imprudentes entre varios vehículos antes del choque.

Al lugar se presentaron agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) para acordonar la escena, mientras se espera la llegada de Medicina Forense para el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones que determinen las responsabilidades del caso.

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Redacción La Prensa
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