Joven motociclista pierde la vida tras trágico accidente en la carretera a Olancho

Un joven perdió la vida en un trágico accidente de tránsito la mañana de este domingo. El fatal suceso se registró en la carretera que conduce de Tegucigalpa a Olancho, específicamente a la altura de un crematorio.
Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Debido a la magnitud del impacto, el cuerpo del joven quedó atrapado debajo de un vehículo pick-up color rojo con el que colisionó frontalmente. Por su parte, la motocicleta, que no portaba placas, quedó totalmente destruida a la orilla de la calzada.
De acuerdo con versiones de testigos, el motociclista conducía en contravía y realizaba maniobras de rebase imprudentes entre varios vehículos antes del choque.
Al lugar se presentaron agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) para acordonar la escena, mientras se espera la llegada de Medicina Forense para el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones que determinen las responsabilidades del caso.