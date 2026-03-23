Ministerio Público allana vivienda del alcalde de Silca, Olancho

En una nueva operación contra el narcotráfico, el Ministerio Público ejecuta una serie de allanamientos en los municipios de Salamá y Silca, departamento de Olancho, como parte de acciones dirigidas a desarticular una estructura criminal que operaría en esa zona del país.
Las diligencias son desarrolladas por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), bajo la coordinación técnico-jurídica de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en el marco de una investigación por la presunta comisión del delito de tráfico de drogas y otros ilícitos conexos.
De acuerdo con las autoridades, las acciones están vinculadas a una organización delictiva conocida como “Los Matute”, la cual, según las indagaciones, se dedicaría al almacenamiento, custodia, distribución y comercialización de estupefacientes a nivel local.
El Ministerio Público detalló que la investigación se originó a partir de denuncias e intensas labores de inteligencia realizadas por agentes de la DLCN, mediante las cuales se logró identificar la existencia de esta estructura criminal.
Asimismo, se documentaron movimientos atípicos relacionados con transacciones de droga entre sus principales integrantes, lo que permitió fortalecer las líneas investigativas.
Como parte del proceso, el ente acusador solicitó y obtuvo órdenes judiciales para ejecutar allanamientos de morada, así como registros, inspecciones, incautación de indicios y la detención de sospechosos, al considerar que existen suficientes elementos que justifican estas actuaciones.
Las autoridades indicaron que estas medidas buscan evitar la fuga de los investigados, así como la destrucción, pérdida u ocultamiento de evidencia clave para el caso.
Las investigaciones también apuntan a que esta estructura estaría integrada por miembros de la familia Matute, figurando entre los principales objetivos el actual alcalde del municipio de Silca, Alfredo Matute, cuya vivienda forma parte de los inmuebles intervenidos durante la operación.