Ministerio Público allana vivienda del alcalde de Silca, Olancho

Olancho, Honduras

En una nueva operación contra el narcotráfico, el Ministerio Público ejecuta una serie de allanamientos en los municipios de Salamá y Silca, departamento de Olancho, como parte de acciones dirigidas a desarticular una estructura criminal que operaría en esa zona del país.

Las diligencias son desarrolladas por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), bajo la coordinación técnico-jurídica de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en el marco de una investigación por la presunta comisión del delito de tráfico de drogas y otros ilícitos conexos.

De acuerdo con las autoridades, las acciones están vinculadas a una organización delictiva conocida como “Los Matute”, la cual, según las indagaciones, se dedicaría al almacenamiento, custodia, distribución y comercialización de estupefacientes a nivel local.

El Ministerio Público detalló que la investigación se originó a partir de denuncias e intensas labores de inteligencia realizadas por agentes de la DLCN, mediante las cuales se logró identificar la existencia de esta estructura criminal.

Asimismo, se documentaron movimientos atípicos relacionados con transacciones de droga entre sus principales integrantes, lo que permitió fortalecer las líneas investigativas.