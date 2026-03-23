Jürgen Klopp revela la verdad: Lo cuenta todo sobre vinculación al Real Madrid

Jürgen Klopp rompió el silencio y finalmente habló la verdad sobre el hecho de que ha sido vinculado para dirigir al poderoso Real Madrid.
Klopp fue preguntado sobre la posibilidad de tomar las riendas del Real Madrid la próxima temporada y finalmente lo contó todo.
El técnico alemán trabaja desde hace un año como Director Global de Fútbol de Red Bull y asegura que todavía no está jubilado en los banquillos.
El ruido en torno a Jürgen Klopp no ha desaparecido, y quizá nunca lo haga del todo. Cuando un entrenador deja un club de la envergadura del Liverpool, tras casi una década imprimiéndole su personalidad, el siguiente paso se convierte en una historia en sí misma.
Hablando en una rueda de prensa de Magenta TV junto a Thomas Müller y Mats Hummels, Klopp se pronunció sobre los rumores que lo colocan en el Real Madrid.
Jurgen Klopp vuelve a ser el centro de atención de los medios europeos, pero esta vez no por sus habilidades como entrenador. Últimamente se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que dirija al Real Madrid.
En un evento en Múnich, Alemania, el estratega alemán no ocultó su descontento. Cuestionó cómo se forman y difunden los rumores. Según Klopp, la información solo es valiosa cuando se basa en hechos, no en afirmaciones infundadas.
Sin embargo, Klopp desmintió categóricamente su llegada al conjunto blanco en un evento en Múnich. Se mostró visiblemente confundido por todos los rumores que han rodeado a su futuro en los últimos meses.
"Si ellos me hubieran llamado, se habría sabido en algún momento. Pero todo esto son tonterías. No han llamado ni una sola vez, ni una. Mi agente está ahí, pueden preguntarle. Tampoco lo han llamado a él", aseguró el entrenador ante los periodistas reunidos en la sala.
Klopp parace estar cansado por ser el protagonista de muchos rumores. "Imaginen cuánto tiempo llevamos ya con esta historia del Real Madrid", dijo con ironía.
"Y se supone que también voy a entrenar al Atlético de Madrid, quizá al mismo tiempo", señaló Klopp.
No obstante, el DT considera que "para mi edad en la vida estoy bastante avanzado, pero como entrenador no estoy completamente acabado. No he alcanzado la edad de jubilación. Quién sabe lo que vendrá en los próximos años. Pero no hay nada planeado".
También se burló de la posibilidad de ser contactado por el Real Madrid. Klopp imaginó una hipotética llamada del presidente Florentino Pérez, para luego negar inmediatamente que hubiera ocurrido. El mensaje era claro: no había habido ningún contacto entre ambas partes.
Lo cierto es que el tren del Real Madrid para Klopp parece estar pasando con el gran rendimiento que está consiguiendo Álvaro Arbeloa, aunque el teutón sabe que el fútbol puede cambiar de un día para otro.
No solo el Real Madrid, sino también el Atlético de Madrid han vinculado a Klopp con muchos otros destinos. Él se mostró sorprendido por estos escenarios poco realistas, llegando incluso a bromear sobre dirigir dos clubes a la vez.