UPNFM vs Olancho FC, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

BIENVENIDOS AL MIN A MIN DEL UPNFM - OLANCHO FC

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional continúa en marcha, ofreciendo grandes enfrentamientos, sorpresas y momentos emocionantes en esta nueva edición del fútbol hondureño.

En la jornada 14, la UPNFM recibirá al Olancho FC en un duelo que promete intensidad y buen espectáculo sobre la cancha. Ambos equipos buscarán sumar puntos clave para sus aspiraciones en el campeonato.

El partido comenzará a las 7:00 p.m., hora de Honduras, y será transmitido por Deportes TVC. Además, los aficionados podrán seguirlo minuto a minuto a través de DIARIO La Prensa.