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UPNFM vs Olancho FC, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

La UPNFM y el Olancho FC se preparan para un duelo que promete intensidad y buen fútbol en el Torneo Clausura 2026.

UPNFM vs Olancho FC, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

BIENVENIDOS AL MIN A MIN DEL UPNFM - OLANCHO FC

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional continúa en marcha, ofreciendo grandes enfrentamientos, sorpresas y momentos emocionantes en esta nueva edición del fútbol hondureño.

En la jornada 14, la UPNFM recibirá al Olancho FC en un duelo que promete intensidad y buen espectáculo sobre la cancha. Ambos equipos buscarán sumar puntos clave para sus aspiraciones en el campeonato.

El partido comenzará a las 7:00 p.m., hora de Honduras, y será transmitido por Deportes TVC. Además, los aficionados podrán seguirlo minuto a minuto a través de DIARIO La Prensa.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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