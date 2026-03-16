Impactante: Futbolista confiesa haber asesinado a empresaria y el motivo de su crimen

La detención del joven se produjo en un hotel a unos 14 kilómetros de la vivienda donde se cometió el crimen. El operativo policial resultó en la captura de Sekach, quien, de acuerdo al Comité de Instrucción de Rusia, reconoció los hechos inmediatamente tras su arresto. “Lo reconozco plenamente y me arrepiento”, dijo.