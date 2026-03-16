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Tres muertos y varios heridos deja accidente vial en Colón

Dos de las víctimas mortales fueron identificadas como José Oliva y Jeancarlos Chinchilla

Tres muertos y varios heridos deja accidente vial en Colón

El fatal accidente se registró este lunes.
Tocoa, Colón

Un fatal accidente de tránsito se registró este lunes en la carretera CA-13, a la altura de la comunidad de Salamá, en Tocoa, Colón, dejando preliminarmente tres personas fallecidas y varios heridos.

Un autobús y un vehículo tipo pick-up habrían colisionado. Producto del fuerte impacto, el conductor del autobús quedó atrapado entre el amasijo de hierro.

Dos de las víctimas mortales fueron identificadas como José Oliva, ayudante del autobús, y Jeancarlos Chinchilla, conductor del pick-up. La tercera sería una mujer.

Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) no han determinado las causas que originaron la colisión.

Asimismo, se está a la espera de que Medicina Forense realice el levantamiento de los muertos. Las personas heridas fueron trasladadas de emergencia a centros asistenciales cercanos por los cuerpos de socorro.

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Redacción La Prensa
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