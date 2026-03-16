A un año de la tragedia aérea de Roatán: cómo eran las víctimas

Foto en vida del copiloto Francisco Lagos. Era originario de Tegucigalpa y se trasladó a La Ceiba tras incorporarse a trabajar con la aerolínea Lanhsa. Fuera de la cabina, disfrutaba del futbolito y de compartir en las canchas cuando no estaba volando. El día del accidente aéreo había regresado de vacaciones y, horas antes de abordar la aeronave en el aeropuerto Guillermo Anderson de La Ceiba, publicó en sus redes sociales una imagen mientras caminaba por la pista con el mensaje: “De regreso al trabajo”.