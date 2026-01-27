FAO felicita a Nasry Asfura por el inicio de su mandato presidencial

Tegucigalpa, Honduras.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Honduras felicitó al presidente de Honduras, Nasry Asfura, por el inicio de su mandato al frente del Gobierno de la República. "Desde FAO Honduras expresamos al Sr. presidente Nasry Asfura nuestras muestras de felicitación al asumir como Presidente del Gobierno de Honduras", expresó el organismo internacional.

En el pronunciamiento, la FAO reafirmó su disposición de continuar trabajando de manera conjunta con las autoridades hondureñas en áreas estratégicas para el país: "Reiteramos nuestro compromiso para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de todos y todas".

Al felicitar al nuevo presidente, la organización internacional dejó claro que su cooperación con Honduras se mantendrá durante el período 2026-2030. La FAO ha sido históricamente uno de los principales aliados del Estado hondureño en programas de nutrición, agricultura sostenible y lucha contra el hambre. Nasry Asfura asumió este martes 27 de enero como nuevo presidente de Honduras, después de cuatro años, del Gobierno de Xiomara Castro, la primera mujer presidenta del país.