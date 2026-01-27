PNUD felicita a Tito Asfura por inicio de su mandato y reitera apoyo al Gobierno

Tegucigalpa, Honduras

A través de un mensaje en su cuenta de X, el organismo internacional expresó sus mejores deseos al mandatario y a los integrantes de su gabinete, subrayando la importancia de una gestión orientada a responder a las principales demandas sociales y económicas del país.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) felicitó este martes al presidente de la República, Nasry Juan Asfura , por el inicio de su mandato, marcando el comienzo de una nueva etapa política para Honduras tras la reciente transición gubernamental.

El PNUD destacó que el inicio de esta administración representa una oportunidad para fortalecer la gobernanza democrática, impulsar el crecimiento inclusivo y avanzar en políticas públicas que contribuyan a reducir las brechas de desigualdad.

En ese contexto, el organismo reafirmó su disposición de poner a disposición del Gobierno hondureño su experiencia técnica y acompañamiento, como parte de su compromiso permanente con el desarrollo sostenible de Honduras.

Asimismo, señaló que la cooperación se enfocará en áreas estratégicas como el fortalecimiento institucional, el desarrollo humano, la transparencia y la promoción de oportunidades para los sectores más vulnerables de la población.

Finalmente, el PNUD reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno, el sector privado y la sociedad civil, con el objetivo de contribuir a la construcción de un país más equitativo, resiliente y con mayores oportunidades para todos.