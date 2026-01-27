La UE saluda inicio del mandato de Nasry Asfura y reafirma cooperación con Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

La Unión Europea (UE) saludó oficialmente el inicio del mandato 2026-2030 del presidente de la República, Nasry Asfura, en el que expresó su disposición de continuar trabajando con Honduras en distintos ámbitos estratégicos. A través de un mensaje publicado en X, el bloque europeo reconoció el comienzo de la nueva administración presidencial y reiteró su "compromiso firme y de largo plazo" con el país.

"La UE reafirma su compromiso firme y de largo plazo de seguir trabajando con las autoridades hondureñas", señala el mensaje. También destacó la importancia de mantener una relación basada en el fortalecimiento de la cooperación, el comercio y el diálogo político.

Saludamos el inicio del mandato 2026-2030 del Presidente de la República de Honduras, @titoasfura.

La UE reafirma su compromiso firme y de largo plazo de seguir trabajando con las autoridades hondureñas, fortaleciendo la cooperación+comercio+diálogo político.🇭🇳🤝🇪🇺

La UE ha sido históricamente un socio clave para Honduras, especialmente en programas de cooperación para el desarrollo, apoyo a procesos democráticos, fortalecimiento institucional y promoción del comercio bilateral. El pronunciamiento se da en el marco del inicio oficial del nuevo período presidencial, tras la toma de posesión de Asfura, y forma parte de las reacciones de la comunidad internacional ante el relevo en el Ejecutivo hondureño.