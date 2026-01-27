  1. Inicio
La UE saluda inicio del mandato de Nasry Asfura y reafirma cooperación con Honduras

A través de un mensaje publicado en X, la Unión Europea (UE) reconoció el comienzo de la nueva administración presidencial y reiteró su "compromiso firme y de largo plazo" con el país

Nasry Asfura asumió este martes 27 de enero de 2027 como presidente de la República de Honduras.

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras.

La Unión Europea (UE) saludó oficialmente el inicio del mandato 2026-2030 del presidente de la República, Nasry Asfura, en el que expresó su disposición de continuar trabajando con Honduras en distintos ámbitos estratégicos.

A través de un mensaje publicado en X, el bloque europeo reconoció el comienzo de la nueva administración presidencial y reiteró su "compromiso firme y de largo plazo" con el país.

Francia reitera a Honduras apoyo a la democracia tras investidura de Asfura

"La UE reafirma su compromiso firme y de largo plazo de seguir trabajando con las autoridades hondureñas", señala el mensaje.

También destacó la importancia de mantener una relación basada en el fortalecimiento de la cooperación, el comercio y el diálogo político.

La UE ha sido históricamente un socio clave para Honduras, especialmente en programas de cooperación para el desarrollo, apoyo a procesos democráticos, fortalecimiento institucional y promoción del comercio bilateral.

El pronunciamiento se da en el marco del inicio oficial del nuevo período presidencial, tras la toma de posesión de Asfura, y forma parte de las reacciones de la comunidad internacional ante el relevo en el Ejecutivo hondureño.

Nasry Asfura: “Honduras, no te voy a fallar”

Asfura, líder del conservador Partido Nacional, asumió la Presidencia de Honduras para un período de cuatro años, en sustitución de Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre).

La ceremonia de investidura del nuevo mandatario hondureño no contó con la presencia de presidentes y jefes de Estado de otros países, por motivos de "austeridad", una medida anunciada previamente tras ser proclamado presidente electo en diciembre pasado.

