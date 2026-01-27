La UE saluda inicio del mandato de Nasry Asfura y reafirma cooperación con Honduras

La Unión Europea (UE) saludó oficialmente el inicio del mandato 2026-2030 del presidente de la República, Nasry Asfura, en el que expresó su disposición de continuar trabajando con Honduras en distintos ámbitos estratégicos.
A través de un mensaje publicado en X, el bloque europeo reconoció el comienzo de la nueva administración presidencial y reiteró su "compromiso firme y de largo plazo" con el país.
"La UE reafirma su compromiso firme y de largo plazo de seguir trabajando con las autoridades hondureñas", señala el mensaje.
También destacó la importancia de mantener una relación basada en el fortalecimiento de la cooperación, el comercio y el diálogo político.
La UE ha sido históricamente un socio clave para Honduras, especialmente en programas de cooperación para el desarrollo, apoyo a procesos democráticos, fortalecimiento institucional y promoción del comercio bilateral.
El pronunciamiento se da en el marco del inicio oficial del nuevo período presidencial, tras la toma de posesión de Asfura, y forma parte de las reacciones de la comunidad internacional ante el relevo en el Ejecutivo hondureño.
Asfura, líder del conservador Partido Nacional, asumió la Presidencia de Honduras para un período de cuatro años, en sustitución de Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre).
La ceremonia de investidura del nuevo mandatario hondureño no contó con la presencia de presidentes y jefes de Estado de otros países, por motivos de "austeridad", una medida anunciada previamente tras ser proclamado presidente electo en diciembre pasado.