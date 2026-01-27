  1. Inicio
Brasil espera aumentar la cooperación con la Honduras gobernada por Asfura

La cooperación de Brasil no se limita a un gobierno específico, sino que se trata de un vínculo "entre Estados", señaló Saldanha da Gama, quien afirmó además que el pueblo brasileño "es hermano" del de Honduras.

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 15:04 -
  • Agencia EFE
Embajadora de Brasil en Tegucigalpa, Andrea Saldanha da Gama.
Tegucigalpa, Honduras

La embajadora de Brasil en Tegucigalpa, Andrea Saldanha da Gama, dijo este martes que su país espera "aumentar" la cooperación con Honduras tras la toma de posesión del conservador Nasry 'Tito' Asfura como nuevo presidente hondureño.

"Ya trabajábamos con el gobierno anterior y esperamos aumentar esta cooperación con Honduras", subrayó la diplomática a periodistas tras asistir a investidura de Asfura, que se celebró en la sede del Parlamento, en Tegucigalpa.

La UE saluda inicio del mandato de Nasry Asfura y reafirma cooperación con Honduras

"El Estado brasileño respeta a Honduras, quiere a Honduras y tiene mucho cariño por el pueblo hondureño desde hace mucho, tenemos relaciones desde hace más de 70 años", enfatizó.

La diplomática destacó que Brasil puede ofrecer a Honduras apoyo técnico en áreas estratégicas como la construcción civil, incluyendo hidroeléctricas, sector en el que el país suramericano genera el 75% de su electricidad a partir de fuentes renovables.

También puso a disposición de las nuevas autoridades hondureñas el conocimiento de Brasil como "potencia agrícola", fruto de décadas de desarrollo técnico, así como la colaboración en servicio civil y salud pública, especialmente en programas de prevención y tratamiento del VIH/SIDA.

"Tenemos ya toda una tecnología para prevenir eso o para dar los remedios para los enfermos con SIDA. Así que hay mucho campo (de cooperación)" entre ambos países, sostuvo la embajadora de Brasil.

Asfura, líder del conservador Partido Nacional, asumió este martes su mandato para el período 2026-2030, en sustitución de la izquierdista Xiomara Castro, en una sobria ceremonia a la que no fueron invitados presidentes ni jefes de Estado por razones de austeridad.

Asistieron a esta ceremonia de investidura embajadores y representantes de organismos internacionales acreditados en el país, entre otros invitados. EFE

