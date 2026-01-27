Gobierno de Xiomara Castro no impulsó medidas contra desinformación

San Pedro Sula, Honduras

La desinformación se ha consolidado como un problema fuera de control en Honduras. Ha impactado el debate público, la percepción ciudadana sobre la gestión gubernamental y la confianza en las instituciones, entre otras repercusiones. Durante los cuatro años de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, funcionarios denunciaron en múltiples ocasiones la existencia de campañas de desinformación en su contra y cuestionaron la veracidad de contenidos difundidos en el espacio público. No obstante, LA PRENSA Verifica ha documentado que algunos de estos mismos funcionarios han emitido declaraciones con falsedades o verdades a medias como parte de sus discursos políticos. También se ha comprobado que han amplificado bulos, especialmente en el contexto previo a los comicios de 2025. Sin embargo, esas advertencias se han limitado a descalificaciones políticas. No se han traducido en políticas públicas, programas institucionales ni reformas legales dirigidas a enfrentar estructuralmente este fenómeno. En el siguiente explicativo, LA PRENSA Verifica detalla qué hizo —y qué no— el gobierno de Castro para combatir la desinformación que, según el Foro Económico Mundial, es el principal problema del mundo.

Sin acciones

A la fecha, no hay registro de iniciativas de ley, proyectos normativos ni estrategias estatales impulsadas desde el Poder Ejecutivo o el Congreso Nacional para combatir la desinformación en Honduras. Esta ausencia de acciones concretas ha mantenido el tema fuera de la agenda legislativa, dejando intactos los vacíos institucionales frente a un problema que sigue influyendo en la opinión pública y en la dinámica democrática del país. En mayo de 2022, la Secretaría de Prensa promovió la creación de una plataforma que, más que enfrentar la desinformación, pretendía controlar a los medios de comunicación, según señalaron fuentes de LA PRENSA Verifica en ese momento. En declaraciones a la prensa, el entonces subsecretario de Prensa, Carlos Estrada, expresó: “Cuando yo hablo de una ley de medios, es prácticamente poner en el tapete de la discusión, y es que al no tener un marco normativo que nosotros podamos armar de la sociedad, estamos creando una réplica de la mala praxis que se ha desarrollado en algunos espacios”. Estrada aclaró que no se trataba de impulsar una ley específica, sino de abrir un debate en torno a una normativa o plataforma vinculada a la desinformación en medios. “Lógicamente, hay cosas que no son regulables porque van en contra de la libertad de prensa”, afirmó. LA PRENSA Verifica ha documentado casos de noticias virales falsas, contenido manipulado y deepfakes que circulan sin consecuencias legales, debido a la insuficiencia del marco normativo para enfrentar los retos de las redes sociales y plataformas digitales. La administración de la presidenta Xiomara Castro ha denunciado reiteradamente campañas de noticias falsas y manipulación mediática. El canciller Enrique Reina, por ejemplo, ha declarado que sectores de la oposición y de la “derecha internacional” recurren a campañas de desinformación para desacreditar al gobierno, calificándolas como parte de una “guerra psicológica”. Estas denuncias reflejan una percepción de ataques comunicacionales, pero no constituyen una política pública sistematizada contra la desinformación. La presidenta también ha advertido que no tolerará “calumnias ni falacias” que confundan al pueblo hondureño, exhortando a los actores políticos a evitar acusaciones sin pruebas y señalando que su gobierno estaría dispuesto a actuar legalmente contra quienes difundan información sin fundamento. Estas declaraciones, sin embargo, se interpretan más como una defensa de su gestión ante ataques políticos que como parte de una estrategia institucional estructurada. A pesar de las denuncias y llamados verbales, no hay constancia de que la Presidencia, su gabinete o congresistas afines al gobierno hayan presentado propuestas formales para regular la desinformación ni para tipificar sanciones claras contra la difusión intencional de noticias falsas en el país.

Un vacío