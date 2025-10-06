IHSS inicia proceso para incorporar nuevos médicos en diez especialidades

Tegucigalpa, Honduras

Mediante publicaciones en redes sociales y en la Administración Nacional de Servicio Civil ( ANSEC ), las autoridades del Seguro Social comenzaron el proceso para contratar al personal que hace falta para dar atención a sus afiliados.

Ante la renuncia de especialistas, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ha iniciado el proceso de contratación de nuevo personal médico para garantizar la continuidad de los servicios.

Se espera contratar médicos especialistas en al menos diez áreas, entre ellas endocrinología, angiología y cirugía vascular, gastroenterología, hematología, cardiología, medicina interna y neurología, entre otras.

Henry Andino, director del hospital de Especialidades del IHSS, aseguró que para octubre se espera contratar a nueve especialistas; para noviembre, otros nueve y en diciembre igual número de profesionales.

En total se planea contratar a 27 profesionales de la salud en lo que resta del año; las autoridades priorizarán la contratación de acuerdo a las áreas que requieren mayor atención.

Una de ellas, cardiología, que de acuerdo a los derechohabientes solo hay un médico para atender a los afiliados, limitando el número de cupos.

El proceso de contratación del primer grupo cerró este lunes; sin embargo, continuará la selección para los siguientes meses. Las autoridades indicaron que se requieren emplear los profesionales debido a que las atenciones en el Seguro Social incrementaron este año.

No obstante, según los médicos, la escasez de profesionales de la medicina se debe en gran parte a la tardanza en el pago de salario en el instituto.

Varios denunciaron que han esperado entre tres o cuatro meses para que les hagan efectivo su sueldo. Ricardo Rodas, presidente de la Asociación de Médicos del IHSS, manifestó que son cerca de una docena de especialistas que han renunciado debido a eso.