Intervención inédita en el IHSS: Médicos salvan la vida de un feto con anemia severa

La intervención estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por los médicos Lucía Sarmiento, Mario Ramírez, Gisella Molina, Eliu Martínez, Gabriela Medina, Angélica Carías y Marcelo Pedraza , quienes lograron estabilizar el estado de salud del feto y darle la oportunidad de continuar su desarrollo dentro del vientre materno.

El Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad (IHSS) hizo historia en la medicina nacional al realizar con éxito la primera transfusión intrauterina, salvando la vida de un bebé con anemia severa durante el embarazo.

El IHSS informó que la transfusión intrauterina se aplicó tras diagnosticar anemia fetal severa mediante ecografía Doppler, técnica que mide el flujo sanguíneo cerebral del bebé.

Según explicaron, el procedimiento consistió en introducir, bajo guía ecográfica, una aguja fina a través del abdomen de la madre hasta el cordón umbilical, para administrar sangre compatible directamente en la vena umbilical del feto.

Este tipo de intervención se utiliza en casos de anemia fetal grave, provocada principalmente por incompatibilidad sanguínea, infecciones o alteraciones hematológicas, y busca prevenir complicaciones como hidropesía, insuficiencia cardíaca o incluso la pérdida del embarazo.

El doctor Mario Ramírez, especialista en ginecología del IHSS, explicó la importancia de esta técnica para atender emergencias prenatales.

“Directamente, al cordón umbilical le transfundimos sangre, de manera externa, hacia la vena umbilical, para tratar de compensar la anemia que tenía el bebé”, detalló el especialista.

Ramírez señaló que, aunque el procedimiento implica riesgos como ruptura de membranas, trabajo de parto prematuro o pérdida fetal, en este caso fue ejecutado con éxito gracias al manejo del equipo médico y la tecnología disponible.

La intervención fue supervisada por especialistas en ginecología, hematología y medicina materno-fetal, quienes destacaron que esta técnica abre la posibilidad de atender casos complejos dentro del sistema de salud pública.

El 28 de enero de 2020, en el Hospital Escuela se llevó a cabo por primera vez la transfusión intrauterina, la cual se le practicó a una paciente de 22 años de edad con 31 semanas de gestación, debido a que su bebé presentaba anemia fetal.