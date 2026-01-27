De la “refundación” a “trabajar”: el discurso de Xiomara Castro vs. Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.

La toma de posesión de Nasry Juan Asfura Zablah (2026-2030), evidenció un cambio importante en la narrativa presidencial, al pasar de la movilización histórica y confrontativa de su antecesora, Xiomara Castro, a un discurso sobrio, conciso y orientado a la reconciliación política.

LA PRENSA Premium analizó la extensión, el tono, el contenido y la estructura de ambos mensajes, identificando diferencias en tiempo, densidad verbal, carga política, estilo de comunicación, elección de palabras y lenguaje corporal.

Frente al extenso y combativo mensaje de Castro de 2022, el presidente Asfura apostó por la brevedad, la sobriedad y una narrativa de conciliación y trabajo arduo que buscara marcar continuidad sin confrontación.

"Tenemos que ponernos a trabajar, trabajar con humildad y con el compromiso total que exige llevar soluciones reales a cada rincón de nuestra querida Honduras. El tiempo empezó a correr, no podemos perderlo. Tenemos que resolver problemas a la gente". expresó.

"La descentralización es trabajar con 298 alcaldes sin ningún distinto de color político. Trabajar con ellos para poder gobernar. Honduras es una gran familia que debe de respetarse trabajar unida por su futuro", agregó el gobernante.

Asfura habló durante 13 minutos y 24 segundos, mientras que el discurso de Castro se extendió por 44 minutos, una diferencia de tiempo, pero también de intención política y construcción del relato.

Respecto a la cantidad de palabras, pronunció un discurso de 1,093 palabras, frente a 2,460 palabras utilizadas por Castro en su intervención de hace cuatro años.

Aunque en su primer discurso ambos mandatarios coincidieron en priorizar la unidad nacional y sectores como educación, salud, seguridad y la lucha contra la corrupción, sus enfoques revelaron visiones distintas, pues mientras Castro prometió transformar el sistema, Asfura aseguró hacerlo funcionar con "trabajo".