De la “refundación” a “trabajar”: el discurso de Xiomara Castro vs. Nasry Asfura

Mientras en 2022 Castro utilizó un lenguaje político de denuncia —“no más dictadura”, “no más escuadrones de la muerte”, “derogar las aberrantes reformas”—, Asfura decidió inclinar su discurso a una narrativa de reconciliación.“No más división, no es con insultos, con venganza, con odio que vamos a salir adelante”, dijo el nuevo mandatario, en una de las frases que más aplausos generó en el hemiciclo legislativo.Incluso su llamado al Congreso fue menos ideológico y más pragmático al pedir, casi suplicar —según dijo—, apoyo a los parlamentarios de aprobar leyes “para generar este cambio”, apelando a Honduras antes que a banderas partidarias, según dijo.En la puesta en escena también hubo contrastes. Castro se dirigió a una amplia base política y social, mencionó partidos aliados y líderes históricos, y habló como figura de un proyecto colectivo.Asfura, por su parte, personalizó su mensaje al agradecer a su familia, a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a las Fuerzas Armadas, cerrando con una oración (que solía hacer durante gestión como alcalde), lo cual reforzó su perfil de líder creyente y moderado.El lenguaje corporal de Asfura reforzó su mensaje de humildad y cercanía. Al finalizar, saludó a cada diputado, mostró sus gestos de reconocimiento personal, y en varias ocasiones colocó la mano derecha sobre el corazón.Sin embargo, desde perspectivas distintas, ambos mandatarios dejaron claro que comparten una base común sobre los temas que consideran prioritarios para Honduras.En sus discursos, coincidieron en el llamado a la unidad nacional, colocando al pueblo como el eje central de su mandato. Mientras uno apeló a la movilización social y el otro a la reconciliación política, los dos presentaron la unidad como una condición indispensable para avanzar.