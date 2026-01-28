Hondureños celebran regularización extraordinaria de migrantes en España

San Pedro Sula, Honduras

Esta medida, impulsada mediante un acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos, tramitada en el Consejo de Ministros del 27 de enero de 2026 a través de un real decreto (no requiere aprobación del Congreso), beneficiará a cientos de miles de emigrantes que han vivido en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia.

La comunidad hondureña en España celebra con profundo alivio y optimismo la aprobación de parte del Gobierno de ese país de una regularización extraordinaria para personas extranjeras que han vivido sin papeles.

“Esta es una medida buena, positiva, que recibimos con mucha alegría en la comunidad hondureña en Madrid. Esta medida es la continuidad de la Iniciativa Legislativa (ILP), impulsada por muchas organizaciones a través del respaldo de 700,000 firmas para ser aprobada en el Congreso.

Ahora en enero de 2026, es un real decreto que favorecerá a las personas que han permanecido sin papeles”, dijo, en entrevista con Diario La Prensa, Yeiy Espinoza, presidenta de la Asociación Comunidad Hondureña en España (ACHE).

Espinoza explicó que para obtener los beneficios migratorios tendrán que demostrar al menos cinco meses de permanencia en el territorio (con pruebas como el empadronamiento, facturas de servicios o certificados médicos), no tener antecedentes penales (ni en España, ni en Honduras) y no representar una amenaza para la seguridad pública.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“La legalización les permitirá a los hondureños obtener mejores oportunidades laborales y gozar de mayor seguridad. En España, la comunidad hondureña es importante, por la cantidad de personas y por su aporte. En España ya hay hondureños de segunda y tercera generación, descendientes de personas que emigraron de Honduras y llegaron a este país a trabajar y se adaptaron. Los hondureños somos trabajadores y en España, las autoridades policiales, tienen buen concepto de nosotros”, dijo.

En urbes como Madrid, Barcelona y Valencia (donde reside la mayor parte de la diáspora hondureña) las reacciones de júbilo se han multiplicado entre los hondureños, tanto los que están de manera legal, que son la mayoría, como los que no cuentan con papeles.

Wendy Aracely Figueroa, una líder hondureña que ayuda a los compatriotas en España, manifestó en entrevista con Diario La Prensa que "hay muchos hondureños que llevan muchos años sin obtener sus papeles y esta nueva decisión les permitirá estar de una forma regular".

“Una vez tramitado y obtenido el documento, podrán trabajar de manera provisional en cualquier pare de España”, dijo Figueroa, quien, con su familia, vive de manera legal en España, país al cual llegó en 2018.

Asociaciones y líderes han manifestado su agradecimiento al gobierno español y ha destacado que esta decisión dignificará el esfuerzo cotidiano de miles de personas que trabajan en hostelería, construcción y cuidados domiciliarios, muchas veces en condiciones vulnerables y sin protección plena.

“El decreto real que contiene la regularización extraordinaria beneficiará a los extranjeros, entre ellos a los hondureños, y también a España. Todos ganamos porque los emigrantes podrán cotizar a la seguridad social, deben aportar a España entre 500 y 700 euros al mes”, dijo Joel Velásquez, director de la Banda de Marcha Honduras 504 y figura influyente en la comunidad hondureña en ese país.

Velásquez dijo que la medida tomada por el gobierno “permitirá que un emigrante en 15 días, después de haber presentado la solicitud en Extranjería, logre una residencia, algo que ha tardado entre 7 y 8 meses”.