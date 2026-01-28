Culminan subsidios energéticos y Asfura deberá definir su continuidad

Tegucigalpa, Honduras.

A partir de este miércoles, la población que consume menos de 150 kilovatios hora (kWh) comenzó a recibir su recibo de energía eléctrica sin el beneficio del subsidio, tras la culminación oficial de esta medida que estuvo vigente durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro. De acuerdo con el exministro de Energía, Erick Tejada, la legislación vigente solo permitía extender estas medidas hasta el 26 de enero de 2026, por lo que la nueva administración del presidente Nasry "Tito" Asfura deberá definir si mantiene, modifica o elimina el beneficio. "Si la decisión del gobierno entrante es NO mantener los subsidios que hablen de frente y con claridad a la gente. En vez de estar nombrando gerentes administrativos, señor Asfura Zablah, nombre al Ministro/a de energía y defina si va a revisar los subsidios", escribió Tejada en X.

A este cobro se le sumaría el subsidio correspondiente al incremento del 4.11% en la tarifa, el cual estará vigente hasta el 31 de marzo. Además, el aumento de L32.81 en el precio del gas GLP doméstico, que había permanecido congelado durante el gobierno de Castro. Tras la toma de posesión de Nasry Asfura, el nuevo mandatario inició la juramentación de parte de su gabinete; sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado quién asumirá la Secretaría de Energía ni la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), claves para definir el futuro de los subsidios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Sin embargo, previo a ganar la presidencia, Asfura había señalado que evaluaría la viabilidad de los proyectos impulsados por la administración anterior, sin comprometerse a darles continuidad automática. "Primero tenemos que reconstruir nuestras estaciones, nuestra red de transmisión y distribución. Honduras tiene 72,000 kilómetros de líneas de energía eléctrica, muchas de ellas obsoletas, hay que invertir fuertemente en eso para reducir pérdidas. Es parte de poder apoyarlos, pero tiene que ir un programa a la par", dijo al ser entrevistado en un podcast. Al consultarle específicamente sobre el subsidio a la energía eléctrica dijo que "-debemos analizar- hasta donde se puede sostener esos programas de la gente que más lo necesita hay que ver cómo sostenerlos, estoy de acuerdo en poder ayudarles", agregó. Desde entonces, no se ha vuelto a referir al tema energético.

Impacto

900 mil familias en promedio han sido beneficiadas con energía gratis en los últimos cuatro años, según Tejada