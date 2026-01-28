Culminan subsidios energéticos y Asfura deberá definir su continuidad

A partir de este miércoles, la población que consume menos de 150 kilovatios hora (kWh) comenzó a recibir su recibo de <b><a href="https://www.laprensa.hn/honduras/ya-no-hay-apagones-por-deficit-de-energia-dice-enee-HFLP756274">energía eléctrica</a></b> sin el beneficio del <b><a href="https://www.laprensa.hn/economia/inflacion-honduras-2025-subsidios-energia-combustibles-frenan-alza-BF26011671">subsidio</a></b>, tras la culminación oficial de esta medida que estuvo vigente durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro.De acuerdo con el exministro de Energía, Erick Tejada, la legislación vigente solo permitía extender estas medidas hasta el 26 de enero de 2026, por lo que la nueva administración del presidente Nasry "Tito" Asfura deberá definir si mantiene, modifica o elimina el beneficio."Si la decisión del gobierno entrante es NO mantener los subsidios que hablen de frente y con claridad a la gente. En vez de estar nombrando gerentes administrativos, señor Asfura Zablah, nombre al Ministro/a de energía y defina si va a revisar los subsidios", escribió Tejada en X.