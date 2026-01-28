Culminan subsidios energéticos y Asfura deberá definir su continuidad

El congelamiento al precio del gas GLP, el subsidio al incremento a la tarifa eléctrica y la energía gratis promovidos por el Gobierno de Castro permanecen en suspenso, a la espera de una decisión del Ejecutivo

Culminan subsidios energéticos y Asfura deberá definir su continuidad

Consumidores y sectores productivos esperan decisiones del Gobierno tras la culminación del subsidio a la energía eléctrica en Honduras.

 Foto: Archivo/La Prensa
  • Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 11:05 /
  • Karol Pavón
Tegucigalpa, Honduras.

A partir de este miércoles, la población que consume menos de 150 kilovatios hora (kWh) comenzó a recibir su recibo de energía eléctrica sin el beneficio del subsidio, tras la culminación oficial de esta medida que estuvo vigente durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro.

De acuerdo con el exministro de Energía, Erick Tejada, la legislación vigente solo permitía extender estas medidas hasta el 26 de enero de 2026, por lo que la nueva administración del presidente Nasry "Tito" Asfura deberá definir si mantiene, modifica o elimina el beneficio.

"Si la decisión del gobierno entrante es NO mantener los subsidios que hablen de frente y con claridad a la gente. En vez de estar nombrando gerentes administrativos, señor Asfura Zablah, nombre al Ministro/a de energía y defina si va a revisar los subsidios", escribió Tejada en X.

Expertos: derogar la Ley de Energía, paso vital para recuperar la Enee

A este cobro se le sumaría el subsidio correspondiente al incremento del 4.11% en la tarifa, el cual estará vigente hasta el 31 de marzo. Además, el aumento de L32.81 en el precio del gas GLP doméstico, que había permanecido congelado durante el gobierno de Castro.

Tras la toma de posesión de Nasry Asfura, el nuevo mandatario inició la juramentación de parte de su gabinete; sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado quién asumirá la Secretaría de Energía ni la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), claves para definir el futuro de los subsidios.

Sin embargo, previo a ganar la presidencia, Asfura había señalado que evaluaría la viabilidad de los proyectos impulsados por la administración anterior, sin comprometerse a darles continuidad automática.

"Primero tenemos que reconstruir nuestras estaciones, nuestra red de transmisión y distribución. Honduras tiene 72,000 kilómetros de líneas de energía eléctrica, muchas de ellas obsoletas, hay que invertir fuertemente en eso para reducir pérdidas. Es parte de poder apoyarlos, pero tiene que ir un programa a la par", dijo al ser entrevistado en un podcast.

Al consultarle específicamente sobre el subsidio a la energía eléctrica dijo que "-debemos analizar- hasta donde se puede sostener esos programas de la gente que más lo necesita hay que ver cómo sostenerlos, estoy de acuerdo en poder ayudarles", agregó.

Desde entonces, no se ha vuelto a referir al tema energético.

Factura de un usuario que registró un consumo de 125 kWh y debe abonar el total del servicio sin subsidio a partir de enero.

Factura de un usuario que registró un consumo de 125 kWh y debe abonar el total del servicio sin subsidio a partir de enero.

 (Foto: La Prensa)

Impacto

900

mil familias en promedio

han sido beneficiadas con energía gratis en los últimos cuatro años, según Tejada

El esquema de subsidio se basó en un modelo cruzado, en el cual las empresas con mayor consumo ayudaban a financiar el beneficio otorgado a los hogares que no superaban los 150 kWh mensuales. Esta medida fue establecida en el Decreto Ejecutivo PCM-02-2022, publicado el 11 de febrero de 2022.

Según el decreto, el 40% del financiamiento del subsidio provenía de cobros al sector privado, específicamente a empresas con consumos superiores a los 500 kWh al mes, mientras que el 60% restante salía del presupuesto general de la República.

Representantes del sector industrial y comercial advirtieron que muchas empresas trasladaron estos costos a los precios de bienes y servicios, lo que, a su vez, impactó a los consumidores finales.

Expertos consultados catalogaron la medida como populista por parte del Gobierno, al mantener contenta a un sector de la población "a costillas de otros".

Tejada aseguró que estas medidas ayudaron a contener la inflación en torno al 4.5 % y permitieron a miles de familias destinar un ahorro mensual promedio de 1,200 lempiras a la compra de alimentos y educación de sus hijos.

Expertos en el sector eléctrico han insistido en que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) debe priorizar la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, ya que los ingresos adicionales que podrían generarse servirían para sostener o rediseñar los programas de apoyo sin afectar de forma directa al sector productivo ni a los consumidores.

"Cada propuesta de regalar algo de dinero de los impuestos, la autoridad que lo proponga debe comprometer todos sus bienes en donacion para el Estado para financiar dicha medida", declaró Kevin Rodríguez, experto en energía.

Por ahora, la población y los sectores económicos permanecen a la espera de un pronunciamiento oficial que defina el rumbo de la política energética en el país.

Te gustó este artículo, compártelo
Karol Pavón
Karol Pavón
karol.pavon@laprensa.hn

Periodista de investigación con experiencia en temas de alto impacto. Máster en Márketing Estratégico, formación en análisis de datos, verificación, SEO y estrategias digitales.

Ver más