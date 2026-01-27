Habilitan otro tramo del segundo anillo periférico

San Pedro Sula

Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula , explicó que con el fin de no afectar el tránsito vehicular, la obra se ha ido habilitando por etapas, siendo esta la tercera fase del proyecto.

La obra forma parte de un proyecto de pavimentación que supera los 100 millones de lempiras y que se ejecuta en la trocha oeste del segundo anillo, desde la 4 calle hasta el bulevar de la 33. La vía quedó habilitada para los cientos de vehículos que a diario transitan por esta importante arteria de la ciudad.

El tramo del segundo anillo comprendido entre la 10 y la 15 calles fue habilitado como parte del proyecto de pavimentación de la trocha oeste.

Indicó que el deterioro del segundo anillo representaba un problema estructural difícil de resolver. “Buscamos una solución radical y es reconstruir, hacer todo el segundo anillo, desde la 4 hasta la 33 calle”, señaló.

“Hoy estamos habilitando el tramo de la 10 a la 15 y, si el clima lo permite, en unos 15 días esperamos terminar todo el proyecto que se está ejecutando con fondos municipales”, agregó.

Durante la habilitación del tramo, Contreras explicó que continuará con los proyectos iniciados en todos los sectores de la ciudad. En el área donde se ejecutan las obras se incorporará un sendero en medio de la palizada, con huellas para que los vecinos puedan caminar.

“Vamos a seguir trabajando por San Pedro Sula”, apuntó el alcalde.

El proyecto incluye la construcción y pavimentación de la trocha oeste con concreto hidráulico, el reemplazo de la tubería del alcantarillado sanitario y la protección de las tuberías de agua potable.

La constructora William y Molina es la encargada de ejecutar los trabajos en un área de 30,699.65 metros cuadrados, que incluyen señalización vial con líneas continuas y discontinuas, pasos peatonales, vialetas y señales restrictivas.

También contempla la construcción de bordillos pintados, aceras de concreto, alcantarillado sanitario y resanes de pozos de inspección existentes.

El proyecto se habilita por tramos para evitar el congestionamiento en una zona que ha experimentado un crecimiento vehicular debido a estos trabajos. Las autoridades municipales pidieron a la población circular con precaución y respetar la señalización instalada.