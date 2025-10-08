Tosferina se expande y deja víctimas en SPS, Choloma y Puerto Cortés

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Salud, a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), confirmó que seis menores de edad han perdido la vida por tosferina en lo que va de 2025. La enfermedad, de rápida propagación, mantiene una tendencia creciente en el norte del país. Hasta septiembre, el PAI registraba cuatro muertes infantiles en el departamento de Cortés: dos procedentes de San Pedro Sula y dos de Choloma. En los últimos días, las autoridades sanitarias confirmaron dos fallecimientos adicionales: uno también en Choloma y otro en Puerto Cortés.

La tosferina afecta principalmente a niños pequeños y se transmite con facilidad a través de las vías respiratorias. La Secretaría de Salud mantiene la vigilancia de los casos y exhorta a los padres de familia a acudir a los centros asistenciales ante síntomas como tos persistente, fiebre y dificultad para respirar. Isis Fajardo, directora de la Región Sanitaria de Cortés, explicó que, en el caso de las víctimas de Choloma y Puerto Cortés, se trata de menores de dos años que no contaban con la vacuna contra la enfermedad. En el departamento de Cortés, excluyendo San Pedro Sula, se han confirmado unos 12 casos positivos. A nivel nacional, los casos de tosferina en 2025 aumentaron cinco veces en comparación con los reportados en todo el territorio durante 2024. La enfermedad, causada por la bacteria Bordetella pertussis, se transmite fácilmente de persona a persona a través de las gotitas producidas al toser o estornudar. Leticia Puerto, técnica de vigilancia de enfermedades prevenibles del PAI, informó que se contabilizan 73 casos a nivel nacional. En 2024 solo se reportaron 16 casos de esta enfermedad. Aunque la mayoría de los enfermos son menores de un año que no han recibido el esquema completo de vacunación, también se han reportado adultos contagiados por contacto con los menores.

Las regiones de Cortés, San Pedro Sula, Francisco Morazán, el Distrito Central y Atlántida concentran la mayoría de los casos. No obstante, también se registran enfermos en Santa Bárbara, El Paraíso, Colón y Lempira. Puerto hizo un llamado a los padres de familia a llevar a sus hijos a completar los esquemas de vacunación y así prevenir la enfermedad. “Acudan a los puestos de vacunación, en el 100% de los establecimientos de salud se tiene disponible la vacuna. Lo único que deben de hacer es presentar su carnet de vacunación para que a los niños se les aplica la vacuna de pentavalente”, dijo.