Retrasos en auditoría del CNE provocan inquietud política

Tegucigalpa, Honduras

De acuerdo con algunos analistas, el llamado de atención de la firma auditora CGTS Corp destapó un proceso de presiones y ataques internos y externos hacia el órgano electoral.

La falta de coordinación del Consejo Nacional Electoral (CNE) , que ha retrasado la ejecución de la auditoría externa a los sistemas electorales , genera preocupación en diversos sectores, que consideran necesario dar celeridad al proceso.

Por otro lado, distintos sectores consideran que el CNE debe rendir un informe público en el que explique las razones por las cuales la empresa auditora no ha tenido acceso a los sistemas.

"El pueblo hondureño debe entender que el Consejo Nacional Electoral vive dentro de un ambiente de tensión, y la gente de Libre del CNE, y yo tengo información de que se dedican a obstaculizar, a hacer un montón de cosas para que el proceso no salga bien; eso no me extraña", denunció Maribel Espinoza, diputada del Partido Liberal.

La congresista agregó que, “según tengo entendido, gente muy cercana a Libre es la que está obstaculizando todo eso. El CNE está bajo ataque interno y externo; mire, el Ministerio Público es el brazo armado para tener atemorizada a toda la gente dentro del CNE”, sostuvo.

Mediante un oficio, la firma CGTS Corp alertó al CNE sobre los retrasos en la ejecución de la auditoría, que comprende la revisión de los sistemas de Biometría, Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), Divulgación y Escrutinio, todos esenciales para las elecciones generales.

"Está bien la solicitud de la empresa de hacerle esa petición al Consejo Nacional Electoral, pero aquí cabe una pregunta: hay que ver si las dos empresas proveedoras del TREP y la biometría ya elaboraron los planes de trabajo", indicó Germán Lobo, exconsejero del CNE.

El exfuncionario añadió: "Otra situación es ver si ya empezaron con el diseño para el cual el Consejo los contrató. Porque si no han empezado, allí sí habría que ver por qué el Consejo Nacional aún no ha comenzado a diseñar el TREP, la transmisión y el escrutinio, porque la empresa auditora, para empezar a trabajar, tiene que acompañar a estas empresas".

Lobo urgió al CNE a rendir un informe sobre el avance del diseño de los planes de trabajo que manejarán los sistemas; de no hacerlo, recomendó que el órgano electoral exija a las empresas contratadas iniciar los procesos de inmediato.