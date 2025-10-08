Johel Zelaya: "Es falso que esta Fiscalía sea selectiva"

San Pedro Sula.

El fiscal general, Johel Zelaya, aseguró este miércoles que Honduras celebrará elecciones generales el 30 de noviembre y que varios casos, incluido el relacionado con la Alcaldía de San Pedro Sula, "no tiene sesgos políticos". “Los casos que presentamos los hacemos de manera objetiva. Es falso que esta fiscalía sea selectiva”, comenzó diciendo Zelaya. El titular del ente acusador subrayó que el país atraviesa un contexto político desafiante, pero que la institución se mantiene preparada.

"Van a haber elecciones y vivimos un momento político duro para el Ministerio Público, pero estamos listos. Que se vengan contra todo, nosotros aquí los esperamos. Seguimos llevando a los tribunales los temas de corrupción y no nos vamos a detener", dijo. Zelaya también hizo un llamado al pueblo hondureño a respaldar la labor de los fiscales: "Invito al pueblo consciente, a los periodistas, empresarios y campesinos: unámonos y apoyemos a los fiscales que luchan contra la corrupción. Cuando hay justicia en un país, comienza a haber paz". Asimismo, fue enfático en defender la independencia institucional del MP.

“Nadie me va a venir a pedir favores. Yo no me reúno con nadie para generar impunidad. El Ministerio Público merece respeto y seguirá trabajando con independencia, porque este país está en cuidados intensivos por la corrupción”, puntualizó.

San Pedro Sula

Zelaya abordó la situación judicial del alcalde Roberto Contreras, calificando de “reales” supuestos audios filtrados, pero criticando su divulgación pública. “Lamento que los audios se filtren. Son reales, pero no tienen por qué filtrarse. Eso no lo comparto como fiscal general, y la mayoría de fiscales tampoco, porque pone en riesgo los procesos”, explicó. Sobre la polémica en torno a la supuesta renuncia del alcalde a sus prerrogativas legales, Zelaya aclaró: “Eso es imposible, está como que usted quiera renunciar a vivir. Si el Congreso quiere cambiar esas prerrogativas, debe reformar la ley, pero nadie puede renunciar a un derecho constitucional”. El fiscal general detalló que el expediente del caso ya se encuentra en los tribunales y que los estudios financieros reflejan inconsistencias. “Nosotros no implantamos pruebas. El estudio financiero demuestra que los vehículos en cuestión pertenecen a otras personas, no a la autoridad local. Todo está documentado y en los expedientes públicos”, precisó. Zelaya agregó que se están revisando empresas y contratos municipales vinculados a compras millonarias, como la adquisición de medicamentos y semillas agrícolas. “Estamos revisando compras por 14 millones de lempiras en pastillas para la presión y semillas de rábano. Queremos asegurarnos de que no haya sobrevaloración ni corrupción detrás de esos contratos”, detalló.

Elecciones