Maribel Espinoza responde a Redondo: “No soy corrupta ni tengo asociaciones con narcos”

Tegucigalpa, Honduras

La congresista a través de sus redes sociales también lanzó un desafío público al Ministerio Público para que la cite y la investigue si existe un proceso en su contra.

La diputada del Partido Liberal de Honduras , Maribel Espinoza , rechazó este domingo las declaraciones del presidente del Congreso, Luis Redondo, que la vinculan, según él, con el caso del condenado por narcotráfico Geovanny Fuentes .

Espinoza catalogó las acusaciones como “mendaces y maliciosas” y aseguró que el presidente del poder Legislativo, Luis Redondo, pretende crear una “falaz relación” entre ella y el procesado.

La diputada afirmó estar “serena y tranquila” porque, dijo, no ha cometido delitos y se puso a disposición de la Fiscalía para aportar cualquier información requerida.

Espinoza detalló lo siguiente: "Señor Fiscal: Ud debe investigarme por ser su deber, cíteme a declarar y pídame cuanta información requiera sobre el caso judicial que lleve en contra de un narco; yo estoy serena, tranquila porque no he cometido delitos, pero si usted actúa en mi contra como el brazo para judicializar la política por instrucciones del familión, de frente le digo":

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Si Ud quiere venir por mí porque se encolerizó Luis Redondo porque promuevo la autoconvocatoria a las sesiones del CN, estoy lista para su ataque y le informo que no voy a huir del país si me quieren enjuiciar o capturar por sorpresa, porque que es innecesario; yo no soy cobarde por lo que bastará que anuncie que presentó un requerimiento fiscal e iré voluntariamente a presentarme", refirió.

La diputada agregó que “el familión” intenta consolidar “una dictadura de izquierda” y aseguró que, pese a los intentos por silenciarla, seguirá defendiendo la democracia y el Estado de derecho.

Espinoza anunció que, si es necesario, enfrentará las acusaciones ante los tribunales “con hidalguía” y puso en duda si la Corte Suprema de Justicia actuará con imparcialidad o se politizará el caso. También advirtió que, si algo le ocurriera a ella o a su familia, responsabilizaría a la “cúpula del familión”.