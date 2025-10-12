Maribel Espinoza responde a Redondo: “No soy corrupta ni tengo asociaciones con narcos”

La diputada del Partido Liberal de Honduras, Maribel Espinoza, rechazó este domingo las declaraciones del presidente del Congreso, Luis Redondo, que la vinculan, según él, con el caso del condenado por narcotráfico Geovanny Fuentes.
La congresista a través de sus redes sociales también lanzó un desafío público al Ministerio Público para que la cite y la investigue si existe un proceso en su contra.
Espinoza catalogó las acusaciones como “mendaces y maliciosas” y aseguró que el presidente del poder Legislativo, Luis Redondo, pretende crear una “falaz relación” entre ella y el procesado.
La diputada afirmó estar “serena y tranquila” porque, dijo, no ha cometido delitos y se puso a disposición de la Fiscalía para aportar cualquier información requerida.
Espinoza detalló lo siguiente: "Señor Fiscal: Ud debe investigarme por ser su deber, cíteme a declarar y pídame cuanta información requiera sobre el caso judicial que lleve en contra de un narco; yo estoy serena, tranquila porque no he cometido delitos, pero si usted actúa en mi contra como el brazo para judicializar la política por instrucciones del familión, de frente le digo":
"Si Ud quiere venir por mí porque se encolerizó Luis Redondo porque promuevo la autoconvocatoria a las sesiones del CN, estoy lista para su ataque y le informo que no voy a huir del país si me quieren enjuiciar o capturar por sorpresa, porque que es innecesario; yo no soy cobarde por lo que bastará que anuncie que presentó un requerimiento fiscal e iré voluntariamente a presentarme", refirió.
La diputada agregó que “el familión” intenta consolidar “una dictadura de izquierda” y aseguró que, pese a los intentos por silenciarla, seguirá defendiendo la democracia y el Estado de derecho.
Espinoza anunció que, si es necesario, enfrentará las acusaciones ante los tribunales “con hidalguía” y puso en duda si la Corte Suprema de Justicia actuará con imparcialidad o se politizará el caso. También advirtió que, si algo le ocurriera a ella o a su familia, responsabilizaría a la “cúpula del familión”.