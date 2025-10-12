CNE confirma 19,167 Juntas Receptoras de Votos para las generales

TEGUCIGALPA

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que en las próximas elecciones generales se instalarán 19,167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en todo el país y en el extranjero.

Del total, 19,157 JRV funcionarán a nivel nacional y 15 se ubicarán en Estados Unidos, aunque el reglamento del voto en el exterior aún no ha sido aprobado.

Cada Junta Receptora de Votos es la encargada de garantizar que la votación, el conteo y la transmisión de resultados se desarrollen con transparencia y legalidad. “Nosotros ya tenemos el censo definitivo, donde se establece que habrá 19,167 Juntas Receptoras de Votos. En cada una participarán al menos cinco miembros propietarios y cinco suplentes, lo que nos da un total de 191,167 miembros de junta”, explicó Bladimir Bastida, director de Formación Política.