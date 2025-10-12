CNE confirma 19,167 Juntas Receptoras de Votos para las generales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que en las próximas elecciones generales se instalarán 19,167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en todo el país y en el extranjero.
Del total, 19,157 JRV funcionarán a nivel nacional y 15 se ubicarán en Estados Unidos, aunque el reglamento del voto en el exterior aún no ha sido aprobado.
Cada Junta Receptora de Votos es la encargada de garantizar que la votación, el conteo y la transmisión de resultados se desarrollen con transparencia y legalidad. “Nosotros ya tenemos el censo definitivo, donde se establece que habrá 19,167 Juntas Receptoras de Votos. En cada una participarán al menos cinco miembros propietarios y cinco suplentes, lo que nos da un total de 191,167 miembros de junta”, explicó Bladimir Bastida, director de Formación Política.
Capacitación y plazos
El funcionario recordó que el 30 de octubre vence el plazo para que los partidos políticos entreguen al órgano electoral sus listados con los nombres propuestos para integrar las JRV. Bastida informó además que esta semana iniciará el despliegue de equipos de capacitación en todo el país.
“Tenemos listo el personal que se desplazará al interior para atender la formación de los instructores de los partidos políticos. La estrategia de capacitación es complementaria entre el CNE y las organizaciones políticas”, señaló. También destacó que el Consejo está priorizando la preparación de custodios informáticos electorales y secretarios de mesa, responsables del correcto llenado de actas y de la transmisión de resultados hacia el centro de cómputo.
Censo electoral
El censo electoral definitivo para los comicios del 30 de noviembre supera los seis millones de hondureños habilitados para votar, quienes podrán ejercer su derecho en una de las 19,167 mesas receptoras.