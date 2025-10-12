¿Cuándo será el conversatorio con los candidatos a la Presidencia de la República previo a las elecciones generales?

  1. Inicio
El conversatorio será transmitido en directo a través de TV UNAH y las redes institucionales del alma máter.

Odir Fernández, rector de la UNAH, publicó en su cuenta de X los detalles de esta actividad.
Tegucigalpa

Odir Fernández, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), anunció que todo está preparado para el conversatorio con los candidatos y la candidata a la Presidencia de la República previo a las elecciones generales de noviembre.

Dicho evento se desarrollará los días lunes 13 y martes 14 de octubre, en el marco de un ejercicio académico que busca fortalecer la democracia hondureña desde el diálogo y la reflexión.

El conversatorio será transmitido en directo a través de TV UNAH y de las redes institucionales de la universidad, con el lema #EstaVezSíXLaDemocracia.

“Desde la academia nos permitirá fortalecer la democracia de nuestro país. Gracias a los candidatos, quienes nos han confirmado su asistencia”, señaló Odir Fernández en su cuenta de X.

Con este tipo de iniciativas, la UNAH reafirma su compromiso con la educación cívica, la transparencia y el debate público, en vísperas del próximo proceso electoral de noviembre.

