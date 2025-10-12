¿Cuándo será el conversatorio con los candidatos a la Presidencia de la República previo a las elecciones generales?

Tegucigalpa

Odir Fernández, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), anunció que todo está preparado para el conversatorio con los candidatos y la candidata a la Presidencia de la República previo a las elecciones generales de noviembre.

Dicho evento se desarrollará los días lunes 13 y martes 14 de octubre, en el marco de un ejercicio académico que busca fortalecer la democracia hondureña desde el diálogo y la reflexión.