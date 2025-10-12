Extienden Alerta Roja en cuatro departamentos y mantienen 10 más bajo vigilancia por lluvias

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) extendió este domingo la Alerta Roja por 24 horas más para los departamentos de Francisco Morazán, Lempira, La Paz e Intibucá, debido a las fuertes lluvias que continúan afectando gran parte del territorio nacional.
Asimismo, la institución amplió la Alerta Amarilla para Choluteca, Valle, Comayagua y Ocotepeque, sumándose ahora El Paraíso a este nivel de vigilancia.
En tanto, los departamentos de Copán, Yoro, Santa Bárbara, Cortés y Olancho se mantienen en Alerta Verde, a partir de las 12:00 del mediodía de este domingo 12 de octubre de 2025, por un período de 24 horas.
De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), persiste la influencia de una vaguada en superficie, combinada con la convergencia de vientos y humedad provenientes tanto del mar Caribe como del océano Pacífico.
Cenaos detalla que las condiciones continuarán generando lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas especialmente sobre las regiones suroccidental, central y oriental del país.
Recomendaciones de Copeco
Copeco exhortó a la población a mantenerse alerta y tomar las siguientes medidas preventivas:
Evitar cruzar ríos, quebradas y riachuelos crecidos.
Asegurar los techos de las viviendas y limpiar canaletas, cunetas y tragantes para evitar inundaciones.
Las personas que viven cerca de ríos o zonas propensas a deslizamientos o hundimientos deben mantenerse vigilantes y, de ser necesario, buscar refugio seguro.
No exponerse a las fuertes corrientes de agua ni permanecer bajo árboles o estructuras inestables durante las tormentas eléctricas.
Copeco reiteró su llamado a seguir la información oficial a través de sus canales y de los comités de emergencia locales, ante la posibilidad de que las lluvias se intensifiquen en las próximas horas.