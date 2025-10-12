Lluvias afectarán en la mayor parte de Honduras este domingo 12 de octubre

San Pedro Sula

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este domingo 12 de octubre de 2025 continuará la influencia de una vaguada, la cual mantiene condiciones atmosféricas inestables sobre gran parte del territorio hondureño. Según el pronóstico, esta vaguada está generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos dispersos acompañados de tormentas eléctricas, especialmente durante las horas de la tarde y noche.

Las precipitaciones serán más intensas y con mayores acumulados sobre las regiones suroccidental, suroriente, centro y sur del país, donde podrían registrarse descargas eléctricas y ráfagas de viento. Copeco recomendó a la población tomar precauciones debido a que los suelos se mantienen saturados por las lluvias de los últimos días, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos, inundaciones repentinas y crecidas de ríos o quebradas. Asimismo, la institución pidió a los conductores manejar con prudencia en carreteras húmedas y con poca visibilidad, y evitar cruzar corrientes de agua.

Los organismos de socorro se mantienen en vigilancia permanente ante cualquier emergencia que pueda presentarse, especialmente en las zonas más vulnerables del país.

Alertas por lluvias

Copeco elevó a alerta roja a los departamentos de Francisco Morazán, Lempira, La Paz e Intibucá, debido a las fuertes lluvias provocadas por la influencia de la vaguada que mantiene condiciones lluviosas en el país. El organismo de prevención informó además que se extiende la alerta amarilla para los departamentos de Choluteca, Valle, Comayagua y Ocotepeque.

Por su parte, precisó que se mantiene la alerta verde en El Paraíso, Copán, Yoro, Santa Bárbara, Cortés y Olancho. Las alertas entraron en vigencia ayer sábado a las 2:00 pm y se extenderán por 24 horas, finalizando este domingo.

Personas fallecidas por las lluvias

Las lluvias que afectan a Honduras desde hace dos semanas han dejado al menos nueve personas muertas y más de 10,000 afectadas y ante los daños causados por las últimas precipitaciones en Tegucigalpa, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró el pasado viernes "estado de emergencia". Las últimas dos víctimas son dos menores de edad, que eran primos, y fueron arrastrados por las agitadas aguas de una quebrada en el barrio Cantarero López de la capital cuando ambos regresaban de la escuela.