  1. Inicio
  2. · Honduras

Declaran alerta roja en cuatro departamentos de Honduras por fuertes lluvias

Las medidas estarán vigentes por un período de 24 horas, a partir de las 2:00 p.m. de este sábado 11 de octubre de 2025.

Declaran alerta roja en cuatro departamentos de Honduras por fuertes lluvias

Representación gráfica del mapa de las alertas emitidas por Copeco.

 Foto: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) elevó este sábado a Alerta Roja los departamentos de Francisco Morazán, Lempira, La Paz e Intibucá, debido a las intensas lluvias que afectan gran parte del territorio nacional.

De igual forma, el organismo extendió la Alerta Amarilla para Choluteca, Valle, Comayagua y Ocotepeque, mientras que El Paraíso, Copán, Yoro, Santa Bárbara, Cortés y Olancho permanecen bajo Alerta Verde.

Presidenta Castro declara estado de emergencia en el Distrito Central

Las medidas estarán vigentes por un período de 24 horas, a partir de las 2:00 p.m. de este sábado 11 de octubre de 2025.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), una vaguada en superficie mantiene las condiciones atmosféricas inestables, provocando abundante nubosidad y lluvias dispersas con tormentas eléctricas en la mayor parte del país.

Las precipitaciones serán más intensas durante las horas de la tarde y noche, especialmente en las regiones Suroccidental, Central y Suroriental, en las próximas 48 horas.

Recomendaciones de prevención de Copeco

Evitar cruzar ríos, vados, quebradas y riachuelos crecidos.

No permanecer en zonas vulnerables a deslizamientos o inundaciones.

Mantener limpios tragantes, cunetas y alrededores para facilitar el drenaje del agua.

Atender las indicaciones de las autoridades locales y cuerpos de socorro.

Copeco tambièn pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar todas las precauciones necesarias ante las constantes lluvias que podrían incrementar los niveles de los ríos y provocar deslizamientos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias