Declaran alerta roja en cuatro departamentos de Honduras por fuertes lluvias

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) elevó este sábado a Alerta Roja los departamentos de Francisco Morazán, Lempira, La Paz e Intibucá, debido a las intensas lluvias que afectan gran parte del territorio nacional. De igual forma, el organismo extendió la Alerta Amarilla para Choluteca, Valle, Comayagua y Ocotepeque, mientras que El Paraíso, Copán, Yoro, Santa Bárbara, Cortés y Olancho permanecen bajo Alerta Verde.

Las medidas estarán vigentes por un período de 24 horas, a partir de las 2:00 p.m. de este sábado 11 de octubre de 2025. Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), una vaguada en superficie mantiene las condiciones atmosféricas inestables, provocando abundante nubosidad y lluvias dispersas con tormentas eléctricas en la mayor parte del país. Las precipitaciones serán más intensas durante las horas de la tarde y noche, especialmente en las regiones Suroccidental, Central y Suroriental, en las próximas 48 horas.

Recomendaciones de prevención de Copeco