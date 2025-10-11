Presidenta Castro declara estado de emergencia en el Distrito Central

Tegucigalpa.

Las fuertes lluvias que afectaron el Distrito Central la tarde y noche del viernes llevaron a la presidenta Xiomara Castro a declarar estado de emergencia en la capital hondureña, debido a los graves daños provocados por las precipitaciones y el peligro que enfrentan miles de familias en zonas vulnerables. La mandataria informó la medida a través de su cuenta en la red social X, señalando que la decisión se adoptó con base en las recomendaciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) y la solicitud del alcalde Jorge Aldana.

Castro explicó que el propósito de la declaratoria es coordinar acciones de atención, rescate, reconstrucción y prevención para proteger a la población y evitar mayores pérdidas humanas y materiales.

En ejercicio de mis facultades constitucionales, como Presidenta de la República, y considerando el análisis del SINAGER, COPECO y la solicitud del alcalde municipal Jorge Aldana, ante las intensas lluvias que afectan el Distrito Central,

he decidido declarar estado de emergencia... — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) October 11, 2025

Más temprano, se activó el Centro de Operación de Emergencia Municipales (COEM), que coordina las acciones de respuesta ante la emergencia y reúne a distintas instituciones, entre ellas el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Hondureña, Copeco, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, quienes trabajan de forma conjunta para brindar atención inmediata en las zonas afectadas. En la tarde, la Alcaldía Municipal del Distrito Central decretó alerta roja en 277 barrios y colonias ubicadas en las riberas del río Choluteca, consideradas de alto riesgo por las crecidas del caudal y los deslizamientos de tierra registrados en las últimas horas.