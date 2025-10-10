Xiomara Castro y FFAA conmemoran el natalicio de Morazán y el Día del Soldado hondureño

Tegucigalpa, Honduras

Durante su discurso , la mandataria expresó: “Con honor conmemoramos el natalicio del General José Francisco Morazán Quesada, el más grande de nuestros próceres, símbolo eterno de la libertad, la democracia y la unión de Centroamérica. Este año celebramos los doscientos años del nacimiento de las Fuerzas Armadas, institución que hoy refleja la dignidad, el valor y la conciencia patriótica que Morazán encarnó hasta su último aliento”.

La Presidenta Xiomara Castro de Zelaya , encabezó este viernes la ceremonia de conmemoración del Día del Soldado Hondureño, celebrada en el Campo de Parada Marte, en honor al natalicio del General José Francisco Morazán Quesada.

La Presidenta destacó los avances en materia de seguridad y defensa nacional, entre ellos la adquisición de cuatro helicópteros Airbus H145, la rehabilitación de la flota Bell y la reactivación de los aviones F5, acciones que fortalecen la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas de Honduras.

Asimismo, subrayó la importante responsabilidad que tendrá la institución castrense durante las próximas elecciones generales, al señalar que su misión será garantizar la paz, el orden constitucional y la seguridad del proceso electoral.

Por su parte, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, reiteró el compromiso de las Fuerzas Armadas en custodiar el material electoral durante su traslado a los centros de votación, así como en asegurar el retorno de las urnas con la voluntad popular hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE) para su respectivo escrutinio.

Finalmente, el alto mando militar reafirmó que la institución garantizará el respeto a los resultados electorales que sean anunciados por las autoridades del CNE, en cumplimiento de su deber constitucional de servir a la patria y al pueblo hondureño.