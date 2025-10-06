No hay registros de que EE.UU. haya cancelado la visa a Xiomara Castro

San Pedro Sula, Honduras

Circula por las redes sociales una publicación que asegura que Estados Unidos le canceló la visa a la presidenta Xiomara Castro y a su gabinete por tener vínculos con el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Pero no hay pruebas que confirmen que Estados Unidos aplicó esa medida. Además, una fuente del gobierno hondureño dijo a LA PRENSA Verifica que no es cierto lo que usuarios afirman en redes sociales. “LA PRESIDENTA DE HONDURAS Y MIEMBROS DE SU GABINETE DE GOBIERNO, EE.UU LES CANCELÓ LA VISA”, dice literalmente una publicación de Facebook que ha sido compartida más de 2,000 veces desde el 4 de octubre.

El analista y politólogo salvadoreño Óscar Martínez Peñate reveló, durante una entrevista en el programa 'Panorama' del medio El Urbano News, de El Salvador, que entre el 29 y el 30 de septiembre Estados Unidos revocó la visa a la presidenta Castro y a varios miembros de su gabinete.

No hay registros

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Estados Unidos + revoca + visa + Xiomara Castro” no encontró resultados oficiales que validen lo que estamos chequeando. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte del Departamento de Estado , la Casa Blanca ni la Embajada de Estados Unidos en El Salvador sobre la supuesta revocación de visas. Tampoco se ha encontrado información al respecto en sus sitios web ni en sus redes sociales oficiales. Además, una fuente del gobierno dijo a LA PRENSA Verifica que la publicación sobre la presunta cancelación de visas es falsa. Posteriormente, se intentó obtener una declaración oficial de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, pero hasta el cierre de este artículo no se recibió respuesta. Hasta el momento, no hay evidencia que confirme la supuesta cancelación de visas por parte de Estados Unidos a la presidenta Xiomara Castro ni a su equipo de gobierno.