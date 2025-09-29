Xiomara Castro dedica premio "Pioneras en Liderazgo Político Femenino" a mujeres y al pueblo hondureño

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, fue reconocida este lunes en Montenegro con el prestigioso galardón "Pioneras en Liderazgo Político Femenino", otorgado por Women Political Leaders.
El reconocimiento que marca un momento histórico en su mandato encendió titulares en la escena internacional dado a su poderoso discurso emitido durante su premiación.
En un discurso cargado de fuerza, Castro dedicó el premio al pueblo hondureño, a los pueblos del mundo que resisten la opresión, a su partido Libertad y Refundación —surgido tras el golpe de Estado de 2009— y, de manera especial, a todas las mujeres que luchan contra la discriminación y la guerra.
“Con nuestras propias manos y con nuestra voz, rompimos el silencio que bloquea la solidaridad y los muros que pretenden encerrarnos en fronteras de odio, discriminación y guerra”, expresó la mandataria ante una audiencia que la ovacionó de pie.
"La resistencia y el genocidio en Gaza"
La presidenta hondureña aprovechó la plataforma para recordar la resistencia del pueblo tras el golpe de Estado y la derrota de la llamada narcodictadura. Su discurso se convirtió en un grito contra la opresión y un llamado a la solidaridad global.
Castro no dudó en denunciar con firmeza el genocidio en Gaza, asegurando que Honduras no permanecerá en silencio ante la injusticia. Asimismo, convocó a las mujeres líderes del mundo a alzar la voz de manera unida para exigir un alto al fuego inmediato y la entrada de ayuda humanitaria.
“América Latina es una región de paz y el continente de la esperanza. La democracia no se hereda, se conquista. La justicia no se mendiga, se construye. Y la paz no se impone con armas, se logra respetando el derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos”, subrayó.
La mandataria recordó además que, pese a la persecución, el exilio y los sacrificios, el pueblo hondureño abrazó la resistencia democrática y recuperó su soberanía sin disparar una sola bala, un hecho que calificó como un triunfo de la dignidad nacional.
A tres años de iniciado su gobierno, Castro destacó que Honduras avanza con estabilidad macroeconómica, registra el mayor crecimiento de la región y consolida un rumbo de esperanza para miles de familias que confían en la refundación.
Citando a la ambientalista Berta Cáceres, cerró su discurso con un llamado universal: “¡Despierta, humanidad! Ya no hay tiempo”.
Finalmente, Xiomara Castro reafirmó su compromiso con la democracia, asegurando que este 30 de noviembre Honduras tendrá elecciones libres y transparentes.
“Como mujer, enfrento con valentía el peso implacable del sistema patriarcal y su maquinaria capitalista. La refundación debe continuar”, sentenció.