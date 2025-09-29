Xiomara Castro dedica premio "Pioneras en Liderazgo Político Femenino" a mujeres y al pueblo hondureño

Montenegro

El reconocimiento que marca un momento histórico en su mandato encendió titulares en la escena internacional dado a su poderoso discurso emitido durante su premiación.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya , fue reconocida este lunes en Montenegro con el prestigioso galardón "Pioneras en Liderazgo Político Femenino" , otorgado por Women Political Leaders.

“Con nuestras propias manos y con nuestra voz, rompimos el silencio que bloquea la solidaridad y los muros que pretenden encerrarnos en fronteras de odio, discriminación y guerra”, expresó la mandataria ante una audiencia que la ovacionó de pie.

En un discurso cargado de fuerza, Castro dedicó el premio al pueblo hondureño, a los pueblos del mundo que resisten la opresión, a su partido Libertad y Refundación —surgido tras el golpe de Estado de 2009— y, de manera especial, a todas las mujeres que luchan contra la discriminación y la guerra.

La presidenta hondureña aprovechó la plataforma para recordar la resistencia del pueblo tras el golpe de Estado y la derrota de la llamada narcodictadura. Su discurso se convirtió en un grito contra la opresión y un llamado a la solidaridad global.

Castro no dudó en denunciar con firmeza el genocidio en Gaza, asegurando que Honduras no permanecerá en silencio ante la injusticia. Asimismo, convocó a las mujeres líderes del mundo a alzar la voz de manera unida para exigir un alto al fuego inmediato y la entrada de ayuda humanitaria.

“América Latina es una región de paz y el continente de la esperanza. La democracia no se hereda, se conquista. La justicia no se mendiga, se construye. Y la paz no se impone con armas, se logra respetando el derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos”, subrayó.

La mandataria recordó además que, pese a la persecución, el exilio y los sacrificios, el pueblo hondureño abrazó la resistencia democrática y recuperó su soberanía sin disparar una sola bala, un hecho que calificó como un triunfo de la dignidad nacional.

A tres años de iniciado su gobierno, Castro destacó que Honduras avanza con estabilidad macroeconómica, registra el mayor crecimiento de la región y consolida un rumbo de esperanza para miles de familias que confían en la refundación.

Citando a la ambientalista Berta Cáceres, cerró su discurso con un llamado universal: “¡Despierta, humanidad! Ya no hay tiempo”.

Finalmente, Xiomara Castro reafirmó su compromiso con la democracia, asegurando que este 30 de noviembre Honduras tendrá elecciones libres y transparentes.

“Como mujer, enfrento con valentía el peso implacable del sistema patriarcal y su maquinaria capitalista. La refundación debe continuar”, sentenció.