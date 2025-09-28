Xiomara Castro recibe el premio "Pioneras en Liderazgo Político Femenino" en Montenegro

Montenegro

La Secreatría de Prensa de Honduras compartió que previo a la ceremonia de entrega, la mandataria sostuvo un encuentro bilateral con Silvana Koch-Mehrin , presidenta y fundadora de WPL.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya , fue reconocida este fin de semana con el galardón “Pioneras en Liderazgo Político Femenino” , otorgado por la organización Women Political Leaders (WPL) en Montenegro.

Detallan que durante la reunión, Koch-Mehrin destacó las cualidades humanas y políticas de la presidenta hondureña, resaltando su papel en la reducción de la pobreza, así como en el impulso a la salud, la educación y la sostenibilidad en el país.

Castro expresó su agradecimiento por el reconocimiento y reafirmó su compromiso de seguir trabajando por la igualdad de género y el desarrollo sostenible.

El premio “Pioneras en Liderazgo Político Femenino” se otorga a mujeres que han marcado la diferencia en la política internacional, inspirando a nuevas generaciones.

En el caso de Castro, WPL reconoció en su liderazgo un ejemplo de perseverancia y compromiso con la equidad.

"La mandataria, primera mujer en ocupar la presidencia de Honduras, ha impulsado reformas sociales orientadas a mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables", sostuvieron.