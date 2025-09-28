Xiomara Castro recibe el premio "Pioneras en Liderazgo Político Femenino" en Montenegro

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, fue reconocida este fin de semana con el galardón “Pioneras en Liderazgo Político Femenino”, otorgado por la organización Women Political Leaders (WPL) en Montenegro.
La Secreatría de Prensa de Honduras compartió que previo a la ceremonia de entrega, la mandataria sostuvo un encuentro bilateral con Silvana Koch-Mehrin, presidenta y fundadora de WPL.
Detallan que durante la reunión, Koch-Mehrin destacó las cualidades humanas y políticas de la presidenta hondureña, resaltando su papel en la reducción de la pobreza, así como en el impulso a la salud, la educación y la sostenibilidad en el país.
Castro expresó su agradecimiento por el reconocimiento y reafirmó su compromiso de seguir trabajando por la igualdad de género y el desarrollo sostenible.
El premio “Pioneras en Liderazgo Político Femenino” se otorga a mujeres que han marcado la diferencia en la política internacional, inspirando a nuevas generaciones.
En el caso de Castro, WPL reconoció en su liderazgo un ejemplo de perseverancia y compromiso con la equidad.
"La mandataria, primera mujer en ocupar la presidencia de Honduras, ha impulsado reformas sociales orientadas a mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables", sostuvieron.