Honduras extiende el estado de excepción y supera los 1,000 días

​​Tegucigalpa.

El Gobierno de Honduras anunció una nueva extensión de 45 días al estado de excepción parcial, con lo que el país supera los 1,000 días bajo esta medida implementada desde 2022 para combatir la criminalidad. Mediante el decreto ejecutivo PCM-028-2025, la administración de la presidenta Xiomara Castro aprobó la vigésimo cuarta prórroga del estado de excepción, vigente desde el 6 de diciembre de 2022. Hasta este 27 de septiembre, el plan acumula 1,026 días en operación y abarca actualmente 226 municipios del territorio nacional.

De acuerdo con cifras oficiales, durante su aplicación se han ejecutado 22,497 órdenes de captura, 63,962 allanamientos y la detención de 37 personas solicitadas en extradición. El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez Madrid, explicó que la nueva ampliación entrará en vigor el lunes 29 de septiembre a las 6:00 p. m. y concluirá el 12 de noviembre a la misma hora. “Esta prórroga nos permitirá continuar la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, incrementar las capturas por extorsión, decomisar más armas y reducir la incidencia delictiva”, declaró a Noticieros Hoy Mismo.