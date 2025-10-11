Guatemala recibe a deportados hondureños tras acuerdo con EEUU

​​​Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Guatemala comenzó a recibir migrantes deportados de otros países como parte de su nuevo acuerdo con Estados Unidos. El primer vuelo llegó desde Dallas con tres hondureños y 56 guatemaltecos, informó el Instituto Guatemalteco de Migración. Los hondureños fueron trasladados al Centro de Atención al Migrante Extranjero (CAMIEX) antes de ser enviados a su país.

Este acuerdo forma parte del compromiso asumido por el presidente Bernardo Arévalo, quien en febrero pactó con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aumentar en un 40% los vuelos de deportación. El plan busca agilizar los retornos y fortalecer la cooperación regional en materia migratoria. En 2024, Estados Unidos deportó a más de 61 mil guatemaltecos en más de 500 vuelos, una cifra récord. Sin embargo, entre enero y julio de 2025 las deportaciones se redujeron en un 43%, reflejando cambios en las políticas fronterizas.