UNAH suspende clases presenciales el lunes 13 de octubre por alertas de Copeco

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) confirmó este domingo la suspensión de las actividades académicas y administrativas presenciales el lunes 13 de octubre en los departamentos bajo alerta roja y amarilla, debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan gran parte del país. La decisión, orientada a proteger la seguridad y el bienestar de la comunidad universitaria, aplica para Francisco Morazán, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Comayagua, Valle y Choluteca, según la determinación de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Según las autoridades de la UNAH, las labores se desarrollarán mediante teledocencia y teletrabajo, manteniendo las actividades indispensables o de plazos institucionales ineludibles bajo la responsabilidad de las unidades correspondientes y con las medidas de precaución necesarias.