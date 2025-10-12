UNAH suspende clases presenciales el lunes 13 de octubre por alertas de Copeco

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) confirmó este domingo la suspensión de las actividades académicas y administrativas presenciales el lunes 13 de octubre en los departamentos bajo alerta roja y amarilla, debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan gran parte del país.
La decisión, orientada a proteger la seguridad y el bienestar de la comunidad universitaria, aplica para Francisco Morazán, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Comayagua, Valle y Choluteca, según la determinación de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).
Según las autoridades de la UNAH, las labores se desarrollarán mediante teledocencia y teletrabajo, manteniendo las actividades indispensables o de plazos institucionales ineludibles bajo la responsabilidad de las unidades correspondientes y con las medidas de precaución necesarias.
En los departamentos donde se mantiene alerta verde, las actividades continuarán con normalidad y de forma presencial.
Asimismo, la UNAH confirmó que la jornada presencial de los Diálogos Políticos con los candidatos presidenciales se realizará conforme a la programación establecida.
Las lluvias son producto de fenómenos tropicales propios de la temporada lluviosa, entre ellos ondas tropicales, vaguadas y la Zona de Convergencia Intertropical, según el Boletín Meteorológico Informativo No. 1, titulado “Precipitaciones intensas”.
Las condiciones persistirán entre 48 y 60 horas, con mayor intensidad en las regiones central, oriental, sur y occidental, debido a la interacción con masas de aire frío que mantienen sistemas semi-estacionarios sobre el territorio nacional.