UNAH suspende clases presenciales el lunes 13 de octubre por alertas de Copeco

La UNAH suspenderá las clases presenciales el 13 de octubre por alertas rojas y amarillas en varios departamentos del país.

La suspensión aplica para Francisco Morazán, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Comayagua, Valle y Choluteca.

 Foto de archivo
Tegucigalpa, Cortés.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) confirmó este domingo la suspensión de las actividades académicas y administrativas presenciales el lunes 13 de octubre en los departamentos bajo alerta roja y amarilla, debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan gran parte del país.

La decisión, orientada a proteger la seguridad y el bienestar de la comunidad universitaria, aplica para Francisco Morazán, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Comayagua, Valle y Choluteca, según la determinación de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Extienden Alerta Roja en cuatro departamentos y mantienen 10 más bajo vigilancia por lluvias

Según las autoridades de la UNAH, las labores se desarrollarán mediante teledocencia y teletrabajo, manteniendo las actividades indispensables o de plazos institucionales ineludibles bajo la responsabilidad de las unidades correspondientes y con las medidas de precaución necesarias.

En los departamentos donde se mantiene alerta verde, las actividades continuarán con normalidad y de forma presencial.

Asimismo, la UNAH confirmó que la jornada presencial de los Diálogos Políticos con los candidatos presidenciales se realizará conforme a la programación establecida.

Las lluvias son producto de fenómenos tropicales propios de la temporada lluviosa, entre ellos ondas tropicales, vaguadas y la Zona de Convergencia Intertropical, según el Boletín Meteorológico Informativo No. 1, titulado “Precipitaciones intensas”.

Las condiciones persistirán entre 48 y 60 horas, con mayor intensidad en las regiones central, oriental, sur y occidental, debido a la interacción con masas de aire frío que mantienen sistemas semi-estacionarios sobre el territorio nacional.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
