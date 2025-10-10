Más de 50 organizaciones observarán las elecciones generales en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

A 50 días de los comicios , el CNE ha confirmado la acreditación de 30 organizaciones , mientras que otras 19 solicitudes se encuentran en trámite o pendientes de aprobación. Estas misiones de observación estarán desplegadas en los 18 departamentos de Honduras .

Más de 50 organizaciones nacionales e internacionales participarán en el proceso de observación durante las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, según estimaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) .

“Tenemos desde la semana pasada 19 más en proceso de aceptación y vamos con la época de acreditación. Yo siento que van a ser elecciones bastante observadas, ya se aprobaron 30, había otras internacionales. Más de 50 organizaciones internacionales y nacionales van a estar observando, así que va a ser un proceso bastante observado”, destacó la consejera del CNE, Cossette López.

La funcionaria electoral reiteró que los ciudadanos también pueden ejercer un rol de veeduría, incluso sin estar acreditados oficialmente.

“Los ciudadanos, sean o no acreditados, tengan o no carnet que diga observador, pueden estar allí y ser veedores de su proceso. Hay una línea de denuncias, la 107, a la cual pueden llamar”, señaló.

López invitó a la población a participar activamente en la jornada electoral e informarse sobre los derechos y deberes que tienen al observar el proceso, posterior a ejercer el sufragio.

“Los ciudadanos pueden ir ese día y estar presentes desde su proceso y no solo del conteo de los votos, sino del momento de la transmisión, que no se atrase, que no impidan que la persona que va a transmitir llegue a transmitir, y nada para no crear sesgos estadísticos que impliquen confusiones en horas tempranas o proclamaciones anticipadas”, afirmó.

De acuerdo con el cronograma electoral, el 20 de octubre el CNE remitirá las nóminas de los observadores nacionales e internacionales.