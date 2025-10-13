Solo una empresa presenta oferta en el CNE para transportar maletas electorales

Tegucigalpa, Honduras

Solo una empresa presentó oferta este lunes ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para prestar el servicio de transporte de maletas electorales durante los comicios generales del próximo 30 de noviembre. El CNE realizó el acto de recepción y apertura de ofertas correspondiente al procedimiento especial denominado Servicio de Transporte Pesado para la Distribución y Retorno de las Maletas Electorales, Kits Tecnológicos y Otros Materiales Electorales Esenciales para las Elecciones Generales 2025.

La única empresa participante fue la Compañía Aduanera y Naviera Unión Latin Cargo S.A., que presentó su propuesta para encargarse del servicio logístico requerido dentro del proceso electoral. La oferta será sometida a un proceso de análisis por una comisión del CNE, la cual emitirá un informe que determinará si la licitación será adjudicada o no a la empresa oferente. El órgano electoral mantiene una deuda cercana a 65 millones de lempiras con la empresa que brindó el servicio de transporte durante las elecciones primarias, motivo por el cual dicha compañía no participó en el nuevo proceso de contratación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Durante el fin de semana, el CNE y los transportistas alcanzaron un acuerdo provisional, otorgando un compás de espera para la publicación del dictamen legal que autorice el desembolso pendiente.