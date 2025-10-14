  1. Inicio
Partido Nacional rechaza"vil instrumentalización" de Fiscalía de Delitos Electorales

El Partido Nacional manifestó que el Ministerio Público actúa de manera injerencista contra dos magistrados en el ejercicio constitucional de sus funciones

El Partido Nacional condenó estas acciones como un "uso político de la justicia para intimidar a los órganos electorales.

 Foto: Cortesía
Tegucigalpa.

El Partido Nacional de Honduras (PNH) expresó a través de un comunicado su apoyo a los magistrados Miriam Suyapa Barahona Rodríguez y Mario Flores Urrutia, ante las acciones de la Fiscalía de Delitos Electorales, las que calificó como un ataque directo al Tribunal de Justicia Electoral.

El PNH dijo que esto "constituye una clara amenaza a la independencia judicial y a la institucionalidad del país y que el Ministerio Público actúa de manera injerencista en contra de una institución democrática, evidenciando una peligrosa tendencia de interferir en decisiones jurisdiccionales".

IP presenta denuncia por actos de corrupción que vinculan a Jorge Cálix y Ebal Díaz

El nacionalismo condenó estas gestiones que considera como un "uso político de la justicia para intimidar a los órganos electorales, desestabilizar el proceso democrático y que su actuar representa un precedente grave que erosiona el Estado de Derecho y abre la puerta a un autoritarismo disfrazado de legalidad".

Comunicado del Partido Nacional en donde rechaza las gestiones del Ministerio Público en contra de dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral.

Además, advirtió al pueblo hondureño sobre "las intenciones del gobierno y del Partido Libertad y Refundación de controlar las instituciones sometiéndolas a un control político", afectando la independencia de poderes y debilitando las garantías de la democracia.

Cálix no se rinde y apela decisión del CNE de no inscribirlo

Aseguró que respaldar a Barahona y Flores Urrutia significa también defender la independencia del voto, la soberanía del pueblo y el derecho fundamental de la ciudadanía a participar en procesos electorales libres, transparentes y justos.

El partido exigió respeto total a la investidura de los magistrados y llamó a la comunidad nacional e internacional a mantenerse vigilante ante posibles abusos que pongan en riesgo la democracia y transparencia del próximo proceso electoral.

