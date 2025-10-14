Partido Nacional rechaza"vil instrumentalización" de Fiscalía de Delitos Electorales

Tegucigalpa.

El Partido Nacional de Honduras (PNH) expresó a través de un comunicado su apoyo a los magistrados Miriam Suyapa Barahona Rodríguez y Mario Flores Urrutia, ante las acciones de la Fiscalía de Delitos Electorales, las que calificó como un ataque directo al Tribunal de Justicia Electoral. El PNH dijo que esto "constituye una clara amenaza a la independencia judicial y a la institucionalidad del país y que el Ministerio Público actúa de manera injerencista en contra de una institución democrática, evidenciando una peligrosa tendencia de interferir en decisiones jurisdiccionales".

El nacionalismo condenó estas gestiones que considera como un "uso político de la justicia para intimidar a los órganos electorales, desestabilizar el proceso democrático y que su actuar representa un precedente grave que erosiona el Estado de Derecho y abre la puerta a un autoritarismo disfrazado de legalidad".

Además, advirtió al pueblo hondureño sobre "las intenciones del gobierno y del Partido Libertad y Refundación de controlar las instituciones sometiéndolas a un control político", afectando la independencia de poderes y debilitando las garantías de la democracia.